La Policía Nacional alerta del aumento de ciberestafas en la provincia de Córdoba vinculadas a juegos de azar y a facturas de empresas

La Policía Nacional ha informado del incremento en la provincia de Córdoba de diversas modalidades de ciberestafa, algunas de ellas cada vez más sofisticadas, en las que los delincuentes recurren a la persuasión, la urgencia o el miedo para manipular a sus víctimas y obtener acceso no autorizado a información sensible o a su dinero, así como para inducir a empresas y particulares a realizar pagos fraudulentos.

Falsos premios en juegos de azar online

Entre las modalidades detectadas figura una variante de estafa dirigida a usuarios de juegos de azar online. Según explica la Policía, los autores contactan con las víctimas asegurándoles que han obtenido un premio cuantioso, pero les exigen el ingreso previo de una cantidad en concepto de IRPF o de supuestas tasas de juego para poder cobrarlo.

Imagen informática. / Archivo / CÓRDOBA

Para reforzar la credibilidad del engaño, los estafadores remiten además documentos falsificados con logotipos de la Agencia Tributaria y lanzan amenazas relacionadas con posibles inspecciones de Hacienda o sanciones por blanqueo de capitales en caso de no efectuar el pago.

Manipulación de facturas en correos electrónicos

La Policía Nacional señala asimismo que una de las estafas que más está afectando a las empresas cordobesas es la conocida como interceptación de correos electrónicos o man in the middle.

En estos casos, los atacantes logran interceptar mensajes enviados entre proveedores y clientes y, cuando detectan un pago pendiente, remiten una factura manipulada en la que comunican un supuesto cambio en el número de cuenta bancaria. De este modo, la víctima realiza la transferencia creyendo que está abonando una deuda real, cuando en realidad el dinero termina en la cuenta del estafador.

'Phishing' y 'smishing' en plena campaña de la Renta

Aprovechando el inicio de la campaña de la Renta, los delincuentes están recurriendo también al envío masivo de mensajes que suplantan a la Agencia Tributaria, tanto por correo electrónico como por SMS, mediante las conocidas técnicas de phishing y smishing.

Según advierte la Policía, estos mensajes suelen informar de un supuesto reembolso económico e incluyen un enlace que dirige a la víctima a una página fraudulenta, donde se le solicitan claves bancarias o datos de la tarjeta con el objetivo de acceder a su cuenta y transferir de inmediato el dinero.

Recomendaciones para evitar fraudes

Ante este tipo de delitos, la Policía Nacional insta a la ciudadanía y al tejido empresarial a extremar las precauciones y ofrece una serie de recomendaciones básicas de autoprotección.

Entre ellas, aconseja realizar siempre una doble verificación telefónica antes de efectuar cualquier transferencia a una cuenta nueva, contactando personalmente con el destinatario por una vía segura y evitando utilizar los teléfonos que aparezcan en correos sospechosos.

Asimismo, recuerda que la Agencia Tributaria nunca solicita claves de banca online ni números de tarjetas de crédito por correo electrónico o SMS, por lo que cualquier comunicación de ese tipo debe considerarse sospechosa.

Los agentes también recomiendan desconfiar de premios inesperados, especialmente si no se ha participado previamente en ningún sorteo o plataforma de juego, así como no ceder ante mensajes que intentan generar presión o urgencia mediante amenazas de multas, bloqueos de cuentas o sanciones.

La Policía insiste además en que nunca deben facilitarse contraseñas, datos bancarios o información sensible por teléfono, correo electrónico o mensajería, y subraya que ningún organismo oficial ni plataforma de juego legal solicita pagos previos para poder cobrar un premio.