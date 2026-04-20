Salud y deporte
Pacientes trasplantados y profesionales del Hospital Reina Sofía realizan el Caminito del Rey
Esta actividad, dentro del 50 aniversario del complejo sanitario, pone en valor la importancia de llevar una vida saludable tras el trasplante
Más de un centenar de pacientes trasplantados del Hospital Universitario Reina Sofía, junto a sus familias y profesionales, participaron el pasado sábado, 18 de abril, en una emotiva jornada de convivencia mientras hacían el Caminito del Rey, un paso construido en las paredes del desfiladero de los Gaitanes, entre los términos municipales de Ardales, Álora y Antequera, en la provincia de Málaga.
La actividad, impulsada por el propio hospital dentro del programa deportivo de su 50 aniversario y como parte de la campaña de promoción de la donación de órganos y tejidos, reunió en una iniciativa sin precedentes a 45 personas trasplantadas de pulmón (en su mayoría) y algunos de corazón. Llegaron de puntos de toda Andalucía (desde Cádiz hasta Almería, e incluso desde Melilla) y coincidieron haciendo el caminito personas que han recibido un nuevo órgano recientemente (una de ellas hace justo 2 meses) y otros hace bastante tiempo (uno hace ya 7 años).
El camino fue ampliamente respaldado por el equipo del hospital, fundamentalmente profesionales vinculados al proceso de donación y trasplante, entre ellos intensivistas, coordinadores de trasplantes, cardiólogos, neumólogos, fisioterapeutas, personal de enfermería, celadores y personal de gestión, entre otros. Como curiosidad, un residente de Cardiología del Hospital Reina Sofía que realiza en estos momentos una estancia en un hospital de Londres vino para no perderse la experiencia.
Un reto marcado entre una fisioterapeuta y su paciente
La impulsora y organizadora de esta actividad, Mercedes Azores, fisioterapeuta del equipo cardiorrespiratorio del Hospital Reina Sofía, quien a finales de 2019 atendió a Juan Calderón, paciente trasplantado bipulmonar y exalcalde de Ardales. Durante su recuperación, ambos se marcaron el reto de recorrer juntos el Caminito del Rey cuando su estado de salud lo permitiera. Aquel deseo se ha cumplido este fin de semana junto a muchas personas que han pasado por experiencias similares a las de Juan.
Todos los asistentes realizaron la ruta sin problema en menos de tres horas y de unos cinco kilómetros, caracterizada por sus pasarelas suspendidas y espectaculares vistas sobre el desfiladero de los Gaitanes. La caminata transcurrió en un ambiente de compañerismo, demostrando la capacidad de recuperación y la calidad de vida que pueden alcanzar las personas trasplantadas cuando se cuidan, hacen deporte y llevan una vida saludable.
Así, esta entrañable convivencia permitió poner en valor la importancia de la donación de órganos, así como la necesidad de mantener hábitos de vida saludables tras el trasplante, incluyendo la práctica regular de actividad física. Durante la jornada han podido compartir experiencias, inquietudes y dudas. Muchos de ellos se ponían cara por primera vez y otros compartían amistad desde que recibieron el regalo de la donación.
La jornada concluyó con un almuerzo por parte del Ayuntamiento de Ardales, que ofreció un arroz, elaborado por los vecinos, con productos de la zona, en el camping del pueblo. El hospital agradece al consistorio y a todos sus vecinos a profesionales y pacientes. Las personas trasplantadas también tuvieron detalles con las personas que han organizado esta actividad tan entrañable.
Programas punteros y más de 10.000 trasplantes
El Hospital Reina Sofía de Córdoba, a lo largo de sus casi cinco décadas de historia, ha desarrollado programas punteros en trasplante de órganos sólidos y tejidos, contribuyendo de forma decisiva al avance de la medicina y a la mejora de la calidad de vida de miles de pacientes. Más de 10.000 trasplantes de han llevado a cabo en este centro desde que se realizó el primero en febrero de 1979.
- Susto en el Avant Córdoba-Sevilla: «Escuchamos un estruendo muy grande, los cristales estallaron… y el tren siguió como si nada»
- La taberna de Córdoba que conquistó a Ava Gardner y mantiene viva la cocina más tradicional: 'Es el rincón último de la autenticidad
- Rally Andalucía Sierra Morena 2026 de Córdoba, en directo | Cohete Suárez amplía su ventaja en Villanueva del Rey
- Lucena estrena un sendero peatonal que conecta el casco urbano con la Sierra de Aras
- Cohete Suárez lidera un festival español a la conclusión de la segunda jornada
- Retenciones de hasta dos kilómetros en la A-4 a su paso por Córdoba por el choque de dos vehículos
- Toros en Córdoba: carteles, fechas y precios de las entradas y abonos de la Feria de Mayo 2026 en Los Califas
- Córdoba estrena carrozas y alegría en una mañana radiante 'Caminito de Santo Domingo': "El camino te alarga la vida"