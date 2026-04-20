Pacientes trasplantados y profesionales del Hospital Reina Sofía realizan el Caminito del Rey

Más de un centenar de pacientes trasplantados del Hospital Universitario Reina Sofía, junto a sus familias y profesionales, participaron el pasado sábado, 18 de abril, en una emotiva jornada de convivencia mientras hacían el Caminito del Rey, un paso construido en las paredes del desfiladero de los Gaitanes, entre los términos municipales de Ardales, Álora y Antequera, en la provincia de Málaga.

La actividad, impulsada por el propio hospital dentro del programa deportivo de su 50 aniversario y como parte de la campaña de promoción de la donación de órganos y tejidos, reunió en una iniciativa sin precedentes a 45 personas trasplantadas de pulmón (en su mayoría) y algunos de corazón. Llegaron de puntos de toda Andalucía (desde Cádiz hasta Almería, e incluso desde Melilla) y coincidieron haciendo el caminito personas que han recibido un nuevo órgano recientemente (una de ellas hace justo 2 meses) y otros hace bastante tiempo (uno hace ya 7 años).

Foto de familia antes de iniciar el Caminito del Rey. / CÓRDOBA

El camino fue ampliamente respaldado por el equipo del hospital, fundamentalmente profesionales vinculados al proceso de donación y trasplante, entre ellos intensivistas, coordinadores de trasplantes, cardiólogos, neumólogos, fisioterapeutas, personal de enfermería, celadores y personal de gestión, entre otros. Como curiosidad, un residente de Cardiología del Hospital Reina Sofía que realiza en estos momentos una estancia en un hospital de Londres vino para no perderse la experiencia.

Un reto marcado entre una fisioterapeuta y su paciente

La impulsora y organizadora de esta actividad, Mercedes Azores, fisioterapeuta del equipo cardiorrespiratorio del Hospital Reina Sofía, quien a finales de 2019 atendió a Juan Calderón, paciente trasplantado bipulmonar y exalcalde de Ardales. Durante su recuperación, ambos se marcaron el reto de recorrer juntos el Caminito del Rey cuando su estado de salud lo permitiera. Aquel deseo se ha cumplido este fin de semana junto a muchas personas que han pasado por experiencias similares a las de Juan.

Todos los asistentes realizaron la ruta sin problema en menos de tres horas y de unos cinco kilómetros, caracterizada por sus pasarelas suspendidas y espectaculares vistas sobre el desfiladero de los Gaitanes. La caminata transcurrió en un ambiente de compañerismo, demostrando la capacidad de recuperación y la calidad de vida que pueden alcanzar las personas trasplantadas cuando se cuidan, hacen deporte y llevan una vida saludable.

Participantes en el caminito antes de cruzar el famoso puente. / CÓRDOBA

Así, esta entrañable convivencia permitió poner en valor la importancia de la donación de órganos, así como la necesidad de mantener hábitos de vida saludables tras el trasplante, incluyendo la práctica regular de actividad física. Durante la jornada han podido compartir experiencias, inquietudes y dudas. Muchos de ellos se ponían cara por primera vez y otros compartían amistad desde que recibieron el regalo de la donación.

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La jornada concluyó con un almuerzo por parte del Ayuntamiento de Ardales, que ofreció un arroz, elaborado por los vecinos, con productos de la zona, en el camping del pueblo. El hospital agradece al consistorio y a todos sus vecinos a profesionales y pacientes. Las personas trasplantadas también tuvieron detalles con las personas que han organizado esta actividad tan entrañable.