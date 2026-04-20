La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Córdoba aprueba la subida de un 2,2% de la tasa de Sadeco en 2026

La junta de gobierno local de este lunes, 20 de abril, ha aprobado la subida prevista de la tasa de Sadeco en 2026. El incremento, que ya se aprobó gracias a los votos de PP en el consejo de administración de la empresa y debe aún ir a Pleno, incluye un incremento de la tasa de basura de un 2,2%. La entonces presidenta de la empresa municipal de saneamientos de Córdoba, Isabel Albás (en la actualidad es Miguel Ruiz Madruga el presidente), adelantó en septiembre que el Ayuntamiento procedería a esta nueva subida, la tercera en lo que va de mandato.

La subida de la tarifa responde, según sostiene el equipo de gobierno, a la adecuación a las previsiones del artículo 11 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que exige que debe cubrir, al menos, el coste de los servicios prestados, de conformidad con el principio comunitario de “quien contamina paga”. Este incremento se traduce, en términos monetarios, en un incremento medio anual, respecto al ejercicio 2025, de 7,58 euros por vivienda (0,63 euros mensuales), y de 5,50 euros por local y negocio (0,46 euros mensuales).

Ruiz Madruga conversa con trabajadores de Sadeco que se encargan de desbrozar un solar en el barrio de la Fuensanta. / CÓRDOBA

Tres subidas en un mandato

Además de esta ocasión, Sadeco ha subido sus tasas en octubre de 2023, un 35%, y en julio de 2024, un 10%. Con la subida prevista para 2026, cada ciudadano abonará 0,63 euros más al mes (7,56 euros al año), por lo que en comparación con el año 2023, el coste medio por habitante se habrá encarecido en 55,03 euros (un acumulado de 4,58 al mes). Porcentualmente, al final del año el incremento del recibo de basura se habrá encarecido alrededor de un 52%.

Una vez la junta de gobierno local ha aprobado la modificación de la ordenanza, el gobierno municipal remitirá dicho proyecto al Consejo Social y al Consejo del Movimiento Ciudadano de la Ciudad para que emitan sus preceptivos dictámenes, antes de que se eleve al Pleno de Córdoba.