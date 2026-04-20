La Junta formaliza los contratos para el servicio de tarjetas monedero que en Córdoba gestionará Luis Piña SL

Casi dos meses después de la adjudicación del servicio de provisión de alimentos a familias con menores mediante tarjetas monedero en las ocho provincias andaluzas a Carrefour y Luis Piña SL, la Junta de Andalucía ha formalizado por fin los contratos con ambas empresas.

La licitación se abrió en mayo de 2025 y el 27 de febrero de 2026 la plataforma de contratación de la Junta de Andalucía hacía público el final del proceso, que señalaba a Carrefour como adjudicataria de los lotes correspondientes a las provincias de Almería, Cádiz, Granada, Málaga y Sevilla y a Luis Piña SL, adjudicataria del servicio en Jaén y Córdoba. El último paso pendiente era la firma del contrato, que la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad cumplió esta semana, por lo que ya está todo listo para el inicio del servicio, que se viene demorando desde hace un año.

En Córdoba, los usuarios podrán hacer uso de sus tarjetas monedero en los establecimientos de la cadena Luis Piña (Masymas, Minymas y Eurocash), que cuenta con seis establecimientos en Córdoba capital, Bujalance, Pozoblanco, Priego de Córdoba, Villa del Río y Villanueva de Córdoba. El total del servicio costará a la Junta de Andalucía 46 millones de euros al año con impuestos, de los cuales corresponden a Córdoba 3,5 millones más IVA.

El servicio deberá ponerse en marcha en coordinación con los ayuntamientos para atender a las más de 2.000 familias cordobesas con hijos menores que se estima que serán beneficiarias de esta ayuda. La cuantía media mensual a la que tendrán derecho los usuarios será de 172,5 euros, con asignaciones de entre 130 y 220 euros al mes en función del número de personas que componga la unidad familiar.

Las tarjetas, que no se pueden canjear por dinero, solo por alimentos básicos y productos de higiene, se asignarán a las familias que lo soliciten cuyos ingresos sean inferiores al 40% de la renta media, franja considerada de pobreza severa, siempre que tengan menores a su cargo. Quienes estén en tales parámetros, pero no tengan hijos pequeños no podrán solicitar la tarjeta monedero.

Los Servicios Sociales Comunitarios de cada localidad deberán emitir un informe de vulnerabilidad de los potenciales beneficiarios para que se les asigne la ayuda. De momento, no se han hecho públicos los cauces concretos para su obtención en Córdoba ni cómo se articulará el acceso a los alimentos a las familias que residan en municipios donde no haya supermercados de la cadena Luis Piña.