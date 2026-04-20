Jaime Jover, investigador del IESA-CSIC: «La disfuncionalidad del mercado nos afecta emocionalmente»

El problema del acceso a la vivienda no es generacional, sino transversal, pero afecta de forma más destacada a los jóvenes, marcados además por una precariedad del mercado laboral. Es una de las máximas que señala a Diario CÓRDOBA Jaime Jover, investigador Ramón y Cajal en el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC), que ahonda no solo en la disfuncionalidad del sistema inmobiliario, sino en cómo afecta a otras ramas de la vida, como la salud o las emociones. «Esa disfuncionalidad del mercado nos está afectando emocionalmente porque no es capaz de realizar los deseos de las personas y está generando infelicidad social», señala Jover ante la pregunta de si la realidad actual está asentando el modelo de vivir en pareja, por eso de que todo es más barato si se comparten gastos. Para el investigador, ese modelo está «bastante asentado», pero pide plantearse otras cuestiones, por ejemplo, «cómo se puede estar forzando a vivir en pareja incluso si existe un divorcio, porque uno de los cónyuges no tiene dónde ir».

El no tener posibilidad de contar con vivienda propia, comenta Jover, influye de lleno en el desarrollo de un proyecto de vida, algo que a la larga, añade, «puede ser problemático para la salud de las mujeres». El investigador recuerda que «en las sociedades occidentales, la maternidad y la paternidad se planifican» y «si no tienes vivienda propia, difícilmente puedes planificar nada, se pospone». Ahí entra ese riesgo de salud para las mujeres «dado que no es lo mismo el riesgo en un embarazo en los 20 que en los 30 o incluso en los 40».

Jover alude igualmente a la «cuestión de clase» que se abre ante la subida de donaciones de padres a hijos como única solución para que los segundos puedan tener una vivienda. «Hay familias de clase alta y media que habían invertido en una segunda o tercera vivienda con previsión de pasársela a sus hijos en el futuro», apunta, pero «luego está la clase trabajadora que no ha podido invertir en esa vivienda, por lo que tiene menos posibilidades de emancipación, y ahí es donde encontramos a hijos viviendo con sus padres hasta los 30 y pico, o emancipados pero compartiendo vivienda hasta edades avanzadas».

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La clave, manifiesta Jover, la tiene el poder público porque «no se puede esperar nada del mercado, aunque haya caseros que puntualmente no quieran especular». Utilizar la ley estatal de vivienda para declarar zonas de mercado tensionado, control de los precios del alquiler, reducir el número de viviendas de uso turístico o impedir la compra de vivienda para especular son soluciones que pone sobre la mesa. Algunas de ellas se aplican en Nueva York, Berlín, Australia o Canadá y Jover se pregunta que si allí funcionan, «¿por qué no van a funcionar en Córdoba o Sevilla?n