Un instituto de Córdoba, galardonado en la primera feria científica de Málaga por un trabajo sobre la caducidad de la betadine.

El instituto cordobés IES Gran Capitán ha sido galardonado en la primera Feria Científica de Málaga (Fecitec) gracias a una investigación avanzada de un grupo 2º de bachillerato, en un proyecto realizado con colaboración con el IES Martín Rivero de Ronda (Málaga). El trabajo, titulado Caducado pero ¿eficaz?, evalúa química y microbiológicamente la betadine caducada y ha obtenido el primer premio en la modalidad de bachillerato, este pasado fin de semana, en la capital costasoleña.

El trabajo, realizado por los alumnos Ángel Muñoz, Marina García, Sophie Higgins y Ariadna Sánchez, ha estado tutorizado por los profesores Marcos Naz y Mercedes Ávila.

Investigación conjunta con un centro de Ronda

Se trata de un proyecto de investigación conjunto desarrollado entre dos centros andaluces de la Red de Centros con Itinerario de Investigación FAB-IDi. El sábado, los tutores de los dos centros Marcos Naz (IES Gran Capitán de Córdoba) y Mercedes Ávila (IES Martín Rivero de Ronda) recogieron junto a todos los alumnos implicados este premio de manos del delegado de Educación de Málaga, Miguel Briones, quien alabó la "extraordinaria labor y el genuino modelo de trabajo a nivel nacional que existe entre los dos centros que comparten un itinerario formativo en investigación científica escolar", explica una nota de prensa.

Según explica la nota, "año tras año, ambos centros demuestran que se unen de verdad para trabajar y ganar premios en las ideas que se les ocurren en nuestras Fábricas de Ideas e inventos". Además, se promueve el emprendimiento y la innovación educativa.