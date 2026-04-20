Incertidumbre y malestar en Sadeco por el retraso de las jubilaciones parciales y la falta de personal de limpieza en el Mayo Festivo

Malestar en la plantilla de Sadeco por el retraso en la aprobación de las jubilaciones parciales que se aprobaron en el último convenio y por la falta de contratación de cara al Mayo Festivo, con las Cruces a la vuelta de la esquina. Fuentes de la plantilla han trasladado a Diario CÓRDOBA la "preocupación creciente" de los empleados de la empresa de limpieza de Córdoba por "la falta de contratación y el incumplimiento" de los acuerdos firmados el pasado mes de noviembre, sobre todo a lo que en materia de jubilaciones parciales se refiere.

El convenio de Sadeco contemplaba la creación de hasta 200 plazas nuevas estos dos años, más la tasa de reposición de cada año, y las aprobación de las jubilaciones anticipadas, que en la aprobación del texto quedaron pendiente de los cambios legislativos y los permisos que permitiesen su reactivación. Desde la entrada en vigor del convenio hasta la fecha, una veintena de trabajadores estarían pendientes de la aprobación de esta medida.

Mayo Festivo

Los trabajadores recuerdan que el Mayo Festivo supone un incremento considerable de la carga de trabajo habitual en los distintos servicios de limpieza, lo que genera tensiones organizativas y afectan al normal desarrollo de la actividad que la empresa lleva a cabo a diario.

Empleados de Sadeco quitan cera de Semana Santa en la calle del Ayuntamiento. / Manuel Murillo

A esta situación se suma, además, la ausencia de avances en relación con el acuerdo sobre jubilaciones parciales recogido en el convenio colectivo de Sadeco, aprobado en noviembre, y que ya recibió el aval por parte del consejo de administración. Las medidas aprobadas en el nuevo texto están pendiente desde diciembre de 2025, "sin que hasta la fecha se haya producido una respuesta clara por parte de la empresa", lamentan desde la empresa. Ambos asuntos, de especial relevancia para la plantilla, siguen sin "una solución concreta", lo que está generando "incertidumbre y malestar" entre los trabajadores, según ha podido conocer este periódico.

La plantilla de Sadeco considera necesario que la empresa dé una respuesta clara y adopte las medidas oportunas para garantizar tanto el cumplimiento de los acuerdos alcanzados como una adecuada planificación de los servicios en periodos de alta actividad como el Mayo Festivo.