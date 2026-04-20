Qué hacer hoy en Córdoba, lunes 20 de abril de 2026

Poesía

Presentación de libros de Kevin Cuadrado

La Fundación Antonio Gala acogerá un acto de presentación de los libros La otra lluvia, Las realidades pequeñas y Máquinas de vivir, del poeta Kevin Cuadrado, quien regresará a la institución con motivo de la publicación de estas tres obras surgidas tras su paso como residente de la 18ª promoción, correspondiente al curso 2019-2020.

CÓRDOBA. Fundación Antonio Gala. Ambrosio de Morales, 20 19.00 horas.

Gastronomía

V simposium rabo de toro cordobés

La Cofradía gastronómica del rabo de toro cordobés cumple su décino aniversario de un plato cordobés para el mundo. Mesa redonda: el contexto cultural en la gastronomía, modera: Fernando Lara. Cierra el acto: Ricardo Rojas Peinado

CÓRDOBA. Fundación Caja Rural. Centro cultural, José Luis García Palacios. Avda. de la Libertad 09.30 horas.

Semana del libro en Córdoba

Uno Teatro presenta ‘El regreso de Andersen’

Un viaje mágico donde el famoso autor despierta tras 150 años para recuperar su memoria junto al Patito Feo y el Emperador.

EL HIGUERÓN. Biblioteca El Higuerón. Avenida Principal, s/n. 18.00 horas.

Exposición

‘Cuando la fotografía conoció al libro’

La muestra organizada por el Ayuntamiento de Córdoba, celebra el bicentenario de la primera fotografía de la historia realizada por Joseph Niépce. la exposición rinde homenaje a esta efeméride reuniendo casi un centenar de libros históricos de Córdoba. La exhibición incluye las fotografías más antiguas de la ciudad y el primer reportaje editado en Córdoba en 1862, permitiendo al público comprender la fusión entre el lenguaje visual y el editorial .

CÓRDOBA. Biblioteca Central Antonio Gala. Morería, 5. De10.00 a 21.00 horas.

Cultura

Décima jornada jornada de la 45 Feria del Libro Antiguo y de Ocasión

Durante un mes, librerías de toda España vendrán a Córdoba con joyas bibliográficas, ediciones únicas y libros en oferta que esperan encontrar nuevas manos lectoras..

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Bulevar Gran Capitán. De 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Exposición

Continúa ‘Donde brota la luz’

La primera promoción del Centro de Creadores Contemporáneos de Cuenca (4C), gestionado por la Fundación Antonio Gala, ha culminado su residencia con la exposición Donde brota la luz. Esta muestra colectiva reúne el trabajo de siete creadores (Fran Baena, Ilaria Cutolo, Perla T. Alejo R., Lucía Tello, Marina Íñiguez, María Góngora y María Tenoury Díaz), quienes exploran a través de diversos estilos y materiales conceptos fundamentales como la intimidad, la memoria y el acto creativo, inspirado en la filosofía del propio Antonio Gala.