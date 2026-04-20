Laboral
Gruistas de Córdoba piden a la Junta mediar en el conflicto salarial con la patronal Constructor tras 52 días de huelga
Representantes de los gruistas de Córdoba se reunieron con el delegado del Gobierno andaluz y las delegadas de Fomento y Empleo para exponer el origen del conflicto por mejoras salariales
Los operadores de grúas torre de la provincia han pedido hoy al delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina, que intermedie en el conflicto que mantienen con la patronal de la construcción, Constructor, por la subida salarial de este colectivo, que inició una huelga indefinida hace ya 52 días.
Una amplia representación de los gruistas, que estuvieron acompañados por la secretaria General de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, y el secretario de Acción Sindical del Sindicato del Hábitat de CCOO de Córdoba, David Quintana, han mantenido una reunión con Molina y las delegadas de Fomento y de Empleo de la Junta en Córdoba, María del Carmen Granados y María Dolores Gálvez, respectivamente, en la que le han expuesto el origen y desarrollo del conflicto, surgido por la reclamación por parte del colectivo, de una mejora salarial.
Borrego: "Puede ser el germen de un conflicto mayor"
Marina Borrego advirtió que “este conflicto puede ser el germen de un conflicto mayor que se extienda a otros colectivos de la construcción cuando lo que están pidiendo es de justicia, porque los gruistas tienen una responsabilidad civil y penal que no tienen otros trabajadores en la obra”.
En la última reunión entre la patronal y los trabajadores auspiciada por el Centro Andaluz de Relaciones Laborales (CARL) se acercaron posturas, pero “aunque los gruistas han rebajado mucho sus pretensiones -pidieron 27 euros-, la patronal no cede y mantiene un conflicto por solo 9 euros de diferencia”, añadió la responsable sindical.
Herencia: "Lo que queremos es una subida salarial"
Antonio Herencia, representante del colectivo de gruistas torre y delegado de UGT, explicó a los responsables de la Junta que “lo que queremos es una mejora salarial. Nuestra última propuesta fue una subida de 27 euros y la patronal llegó a ofrecer 18 euros de subida”.
En cualquier caso, los representantes sindicales hicieron hincapié en que la subida que se plantea no supone un quebranto para las empresas. “En obras que tienen un coste de varios millones de euros, subir 27 euros no es dinero, y es incomprensible que se quejen de las pérdidas que están teniendo por la paralización de las obras cuando éstas superan con creces lo que implicaría la subida salarial que está pidiendo el colectivo. Si pueden asumir las pérdidas pueden asumir la subida, máxime, cuando estamos hablando de 60 trabajadores”, insistió la secretaria General de CCOO de Córdoba.
Por su parte, tanto el delegado del Gobierno como las delegadas de Fomento y de Empleo, se comprometieron a contactar con la patronal de la construcción y tratar de mediar para que se pueda llegar a un acuerdo que ponga fin de una vez por todas al conflicto.
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