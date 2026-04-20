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Las Fuerzas Armadas abren una convocatoria con 1.461 plazas de ingreso: formulario de solicitud, fechas y requisitos

Un total de 42 plazas están destinadas al Cuerpo Militar de Sanidad, en la especialidad de Medicina, sin necesidad de titulación previa, y se ofertan 222 plazas para titulados universitarios en otros Cuerpos

La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita la Brigada ‘Guzmán el Bueno’ X (BRI X), donde

La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita la Brigada ‘Guzmán el Bueno’ X (BRI X), donde / Ramón Azañón / COR

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

Un total de 1.461 personas podrán ingresar este año en las Fuerzas Armadas españolas. Es el número de plazas que se han publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 20 de abril de 2026, para el acceso a los centros docentes militares de formación para adquirir la condición de Militar de Carrera o para la adscripción como Militar de Complemento de las Fuerzas Armadas (FAS).

La Subdelegación del Gobierno en Córdoba explica, en una nota de prensa, que el plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de las convocatorias en el BOE y finalizará el lunes 11 de mayo de 2026.

Para participar en los procesos selectivos, los aspirantes deberán cumplimentar la solicitud telemática de admisión con certificado electrónico utilizando cualquiera de los métodos de identificación aceptados en la plataforma cl@ve (DNIe/Certificado electrónico, Cl@ve PIN, Cl@ve Permanente).

Cuerpos Generales de los Ejércitos/Armada (Cuadros de Mando), Cuerpo de Infantería de Marina y Cuerpo de la Guardia Civil:

  • Escala de Oficiales: 638 plazas.
  • Escala de Suboficiales: 310 plazas.

Cuerpo Militar de Sanidad:

  • 42 plazas para la adquisición de la Especialidad Fundamental Medicina sin titulación previa en el Centro Universitario de la Defensa en Madrid.

Cuerpos Comunes de las FAS:

  • 222 plazas para diferentes titulaciones universitarias para el acceso al Cuerpo Militar de Sanidad, al Cuerpo Jurídico Militar, al Cuerpo Militar de Intervención y al Cuerpo de Músicas Militares.

Cuerpos de Intendencia de los Ejércitos/Armada:

  • 65 plazas para titulados universitarios.

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Cuerpos de Ingenieros de los Ejércitos/Armada:

  • 184 plazas para titulados universitarios.

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