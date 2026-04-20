Regularización extrordinaria
La FAMP alerta de "sobrecarga" en los ayuntamientos por la regularización de migrantes
El presidente de la FAMP, José María Bellido, alerta sobre la sobrecarga de los servicios municipales andaluces, especialmente los Servicios Sociales, tras el nuevo decreto migratorio
EFE
El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), José María Bellido (PP), ha alertado de la "sobrecarga" de los servicios municipales tras la entrada en vigor del nuevo decreto de regulación extraordinaria de personas migrantes.
La situación afecta especialmente a los Servicios Sociales Comunitarios que, "en muchos casos, ya operan con recursos limitados", ha asegurado el también alcalde de Córdoba, según ha informado la FAMP en una nota de prensa.
En nombre de los entes locales de Andalucía, Bellido ha advertido de que esta carga adicional "puede alterar el normal funcionamiento de los ayuntamientos, afectando a la atención al conjunto de la ciudadanía".
En este contexto, ha reclamado al Gobierno central "directrices claras y coordinadas sobre los procedimientos a seguir, así como una dotación de recursos humanos, técnicos y económicos extraordinaria para hacer frente a esta situación".
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