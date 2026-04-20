La crisis de la vivienda en Córdoba lleva la emancipación a mínimos históricos

Precio desbocado de la vivienda, inflación general y un mercado laboral en muchas ocasiones de trabajos temporales y precarios dificultan, y a veces hacen directamente imposible, el acceso de los jóvenes a la vivienda. La consecuencia más evidente es una emancipación más tardía, un abandono del nido familiar que cada vez se da a edades más avanzadas. Los últimos datos en este sentido los ofreció en agosto del año pasado el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de Andalucía, y decían que solo un 14,7% de los cordobeses se van de casa antes de cumplir los 34 años, lo que supone el nivel más bajo de la historia.

El problema, según aseguran a Diario CÓRDOBA tanto representantes del sector inmobiliario como colectivos de jóvenes, se encuentra tanto en el mercado de la compraventa como en el del alquiler. El primero, directamente, se antoja casi imposible para una inmensa mayoría de los jóvenes y el segundo se topa ya no solo con el problema de los altos precios, sino con la escasa oferta que hay. Eso lleva, además de a retrasar la emancipación, a que si se da el paso, no se haga en solitario. Compartir piso, sin necesidad de que sea en pareja sentimental, es algo que cada vez es más habitual en treintañeros.

«Lo tienen complicado»

Ana Moreno, presidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Coapi), reconoce que a día de hoy, los jóvenes cordobeses «tienen bastante complicado» el poder comprarse un piso «porque no suelen tener ahorro suficiente para la entrada, entonces tienden más al alquiler».

El acceso a la compra de un piso exige una entrada fuera del alcance de muchos

Moreno comenta que salvo excepciones de jóvenes que hayan comenzado a trabajar a edad muy temprana, que tengan un trabajo muy bien remunerado o que cuenten con ayuda familiar, lo normal en este colectivo es alquilar. Y ahí también se encuentran con el problema de la escasez de oferta y con unos precios que Moreno ya sitúa en una media de 750-800 euros mensuales.

En cuanto a la posibilidad de adquirir una vivienda, la presidenta de Coapi asegura que «es complicado sin capacidad de ahorro y con un salario medio el tener suficiente para una entrada, que es al menos el 20% del importe de la vivienda». Y con respecto a la tipología de vivienda que demandan los menores de 35 años que sí pueden acceder a una, Moreno habla de pisos que rondan los 150.000 o 200.000 euros, con dos o tres dormitorios y situados en barrios más económicos, como pueden ser Ciudad Jardín, Santa Rosa, Valdeolleros o Levante. «Son muy pocas las personas que quieren comprar y que optan por un apartamento o por algo más pequeño, porque ya intentan ver esa compra como una inversión para un establecimiento futuro de la familia», apostilla Moreno.

Vista aérea de la ciudad. / AJ González

A todos los problemas ya señalados la presidenta de Coapi añade la actual subida del euribor y la inestabilidad del mercado financiero por la situación internacional. Para Moreno, la clave está en que las administraciones tomen «medidas más reales». Una solución podría ser la disponibilidad de más vivienda de protección oficial (VPO), aunque recuerda que tampoco aquí está la clave de todo porque como en un proceso de compraventa de vivienda libre, también se va a tener que dar una entrada y se van a necesitar ahorros.

«Hay un empobrecimiento»

El presidente de la Asociación de Agencias Inmobiliarias de Córdoba (Asaicor), José Vaquero, coincide con Moreno a la hora de señalar lo complicado que lo tienen los jóvenes cordobeses en este momento dentro del mercado de la vivienda. En este sentido, Vaquero explica que se mezcla la inflación con la pérdida de poder adquisitivo, lo que genera un empobrecimiento del colectivo que se queda sin opciones de emanciparse.

Para Vaquero, ahora mismo la única solución pasaría por construir más vivienda protegida y también por cambiar algunos de los requisitos que se exigen para acceder a ayudas públicas. Por ejemplo, en Andalucía, los menores de 35 años pueden aplicar un tipo de gravamen reducido del 3,5% cuando adquieran un inmueble que constituya su vivienda habitual, pero siempre que el valor de la misma no sea superior a 150.000 euros, algo que a día de hoy, viendo cómo está el mercado, no es realista.

Ser funcionario o la ayuda de la familia, entre las pocas soluciones al problema

El presidente de Asaicor hace referencia a cómo el precio del alquiler está subiendo «de manera considerable», lo que provoca que en el caso de que los jóvenes se decanten por esta opción, lo hagan renunciando a algunas cosas, por ejemplo, a vivir en el barrio deseado para irse a zonas más baratas. En cuanto a la compra, Vaquero entiende que dentro del colectivo quienes lo pueden tener más fácil son los funcionarios, a quienes los bancos ponen menos problemas a la hora de financiarles el 100% de la hipoteca. Dentro del mercado, el presidente de Asaicor reconoce que si hay viviendas más asequibles, por ejemplo, de entre 100.000 o 120.000 euros, son inmuebles a los que luego habrá que echarle un buen puñado de euros en reformas.

Noticias relacionadas

Pese a que Córdoba no es ni la provincia ni la capital con la vivienda más cara en términos generales, sí hay que tener en cuenta que los jóvenes tienen un salario medio por debajo de la media nacional (entre un 30 y un 35% inferior, según los datos de la Agencia Tributaria). Si se hace la media del precio del metro cuadrado con los datos de los principales portales inmobiliarios (Idealista y Fotocasa), en Córdoba capital se sitúa en 1.924 euros. Es decir, que un piso de 80 metros cuadrados cuesta ahora mismo casi 154.000 euros, un 15% más que hace un año.