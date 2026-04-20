Astronomía
Córdoba en la Luna: el cráter que lleva el nombre de un sabio que brilló en la ciudad
Se ubica en la cara oculta del satélite y honra a un sabio cordobés que fue precursor de la aeronáutica, un legado que une historia y ciencia
El renovado interés de la sociedad por la Luna ha cobrado fuerza tras la misión Artemis II, que ha devuelto al satélite terrestre al centro de la actualidad. Desde Córdoba, el histórico viaje -en el que astronautas de la NASA orbitaron la Luna- se siguió con atención, especialmente por las imágenes inéditas de su cara oculta.
Sin embargo, lo que pocos cordobeses saben es que en esa remota región del espacio existe un cráter que conecta directamente con la historia de la ciudad: el Ibn Firnás, bautizado en honor a Abbás Ibn Firnás, uno de los grandes sabios de Al-Ándalus. Esta curiosidad ha sido recientemente recordada en redes sociales por el divulgador History Jota.
Un genio pionero
Nacido en Ronda en el año 810, Ibn Firnás desarrolló la mayor parte de su vida en Córdoba durante el Emirato Omeya, donde falleció en el 887. Fue un auténtico polímata: destacó en campos como la astronomía, la filosofía, la poesía o la astrología, lo que le permitió integrarse en la corte de Abderramán II.
Su mayor hito histórico llegó en el año 852, cuando llevó a cabo uno de los primeros intentos documentados de vuelo humano. Se lanzó desde una torre utilizando una estructura de madera recubierta de seda. Logró mantenerse en el aire durante unos segundos y, aunque el aterrizaje no fue perfecto, sobrevivió con heridas leves. Este artefacto es considerado por muchos como un antecedente del paracaídas y sitúa a Ibn Firnás como pionero de la aeronáutica.
Un legado más allá de la Tierra
Siglos después, su legado trascendió la Tierra. La Unión Astronómica Internacional decidió dar su nombre a un cráter de impacto situado cerca del ecuador en la cara oculta de la Luna. Este accidente geográfico limita al suroeste con el cráter King y tiene próximo, al norte, el cráter Ostwald.
El cráter Ibn Firnás presenta un notable grado de erosión, con múltiples impactos en sus bordes septentrional y oriental. Su superficie es irregular, especialmente en las zonas norte y suroeste, donde la influencia de grandes cráteres cercanos ha alterado su forma original. En su interior también se distribuyen pequeñas formaciones secundarias.
La huella de Ibn Firnás sigue presente hoy en día, no solo en la Luna, sino también en la propia Córdoba, donde un puente lleva su nombre, y en infraestructuras internacionales, como un aeropuerto en Irak. Un legado que une historia y ciencia, proyectando la memoria de Al-Ándalus hasta el espacio.
- La taberna de Córdoba que conquistó a Ava Gardner y mantiene viva la cocina más tradicional: 'Es el rincón último de la autenticidad
- Rally Andalucía Sierra Morena 2026 de Córdoba, en directo | Cohete Suárez amplía su ventaja en Villanueva del Rey
- Lucena estrena un sendero peatonal que conecta el casco urbano con la Sierra de Aras
- Cohete Suárez lidera un festival español a la conclusión de la segunda jornada
- Toros en Córdoba: carteles, fechas y precios de las entradas y abonos de la Feria de Mayo 2026 en Los Califas
- Córdoba estrena carrozas y alegría en una mañana radiante 'Caminito de Santo Domingo': "El camino te alarga la vida"
- La mitad de los titulados de la Universidad de Córdoba logra empleo relacionado con su formación
- La Aemet avisa: Córdoba se abona ya al calor con una primavera con temperaturas 'extremas' y más propias de otra estación