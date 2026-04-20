Córdoba en la Luna: el cráter que lleva el nombre de un sabio que brilló en la ciudad

El renovado interés de la sociedad por la Luna ha cobrado fuerza tras la misión Artemis II, que ha devuelto al satélite terrestre al centro de la actualidad. Desde Córdoba, el histórico viaje -en el que astronautas de la NASA orbitaron la Luna- se siguió con atención, especialmente por las imágenes inéditas de su cara oculta.

Sin embargo, lo que pocos cordobeses saben es que en esa remota región del espacio existe un cráter que conecta directamente con la historia de la ciudad: el Ibn Firnás, bautizado en honor a Abbás Ibn Firnás, uno de los grandes sabios de Al-Ándalus. Esta curiosidad ha sido recientemente recordada en redes sociales por el divulgador History Jota.

Nuevas imágenes de la cara oculta de la Luna captadas por la misión Artemis / Lucía Feijoo Viera

Un genio pionero

Nacido en Ronda en el año 810, Ibn Firnás desarrolló la mayor parte de su vida en Córdoba durante el Emirato Omeya, donde falleció en el 887. Fue un auténtico polímata: destacó en campos como la astronomía, la filosofía, la poesía o la astrología, lo que le permitió integrarse en la corte de Abderramán II.

Vista oblicua del cráter Ibn Firnás desde el Apolo 16 con el Sol en ángulo rasante. / NASA

Su mayor hito histórico llegó en el año 852, cuando llevó a cabo uno de los primeros intentos documentados de vuelo humano. Se lanzó desde una torre utilizando una estructura de madera recubierta de seda. Logró mantenerse en el aire durante unos segundos y, aunque el aterrizaje no fue perfecto, sobrevivió con heridas leves. Este artefacto es considerado por muchos como un antecedente del paracaídas y sitúa a Ibn Firnás como pionero de la aeronáutica.

Un legado más allá de la Tierra

Siglos después, su legado trascendió la Tierra. La Unión Astronómica Internacional decidió dar su nombre a un cráter de impacto situado cerca del ecuador en la cara oculta de la Luna. Este accidente geográfico limita al suroeste con el cráter King y tiene próximo, al norte, el cráter Ostwald.

Ibn-Firnás, el primer aviador de la historia. / Córdoba

El cráter Ibn Firnás presenta un notable grado de erosión, con múltiples impactos en sus bordes septentrional y oriental. Su superficie es irregular, especialmente en las zonas norte y suroeste, donde la influencia de grandes cráteres cercanos ha alterado su forma original. En su interior también se distribuyen pequeñas formaciones secundarias.

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El puente Ibn Firnás de Córdoba. / AJ González

La huella de Ibn Firnás sigue presente hoy en día, no solo en la Luna, sino también en la propia Córdoba, donde un puente lleva su nombre, y en infraestructuras internacionales, como un aeropuerto en Irak. Un legado que une historia y ciencia, proyectando la memoria de Al-Ándalus hasta el espacio.