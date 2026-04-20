La gasolina y el diésel siguen a la baja en Córdoba: estas son las gasolineras más baratas

El mundo sigue pendiente de un nuevo retroceso en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán a pocos días de que termine el alto el fuego, y con un estrecho de Ormuz que permanece cerrado tras un atisbo de apertura que no llegó a 24 horas y que agrava la tensión en los mercados por el conflicto en Oriente Próximo. En este sentido, el mercado del petróleo sigue pendiente de las fluctuaciones del barril brent, que este lunes vuelve a subir cerca del 6% para situarse en los 95,15 dólares.

La montaña rusa del petrólea sigue, de momento, sin tener reflejo en los surtidores de las gasolineras de Córdoba, donde los precios de la gasolina 95 y el diésel siguen a la baja una semana más. Así, este lunes 20 de abril se mantiene el precio medio del litro de gasolina 95 en 1,509 euros -era 1,577 hace una semana-, mientras que el diésel baja de 1,845 a 1,799 euros.

Surtidores de gasolina. / José Luis Roca

Ante la fluctuación de precios, muchos conductores buscan la gasolinera más económica para repostar. El precio de la gasolina en Córdoba varía según la estación de servicio. Diario CÓRDOBA oferece los datos del Geoportal de Hidrocarburos del Ministerio de Transición Ecológica con las estaciones de servicio que cuentan el combustible más económico en la capital y la provincia, con marcadores actualizados a las 8.00 horas de este lunes 20 de marzo.

En el caso de la gasolina 95, la horquilla de precios oscila entre 1,359 y 1,659, con una diferencia de 30 céntimos entre la más y la menos económica. Mientras que en el caso del diesel, los precios están entre 1,655 y 1,944 euros, con una diferencia de 29 céntimos.

Gasolineras baratas en Córdoba capital

Gasolina 95

En Córdoba ciudad el precio de la gasolina 95 puede fluctuar 21 céntimos entre las gasolineras más caras y las más baratas. Las estaciones más económicas son:

Ballenoil (Avenida de Libia, 34). Precio: 1,389 euros

Petroprix (Avenida Esteban de Cabrera, 8). Precio: 1,389 euros

Plenergy (Polígono Carretera Palma del Río). Precio: 1,389 euros

Gasóleo A

En Córdoba ciudad el precio del gasoil puede fluctuar 21 céntimos entre las gasolineras más caras y las más baratas. Las estaciones más económicas son:

Plenergy (Polígono Carretera Palma del Río). Precio: 1,719 euros

Petroprix (Avenida Agrupación Córdoba). Precio: 1,719 euros.

Enerplus (Avenida Las Lonjas s/n). Precio: 1,719 euros.

Las gasolineras más baratas de la provincia

Gasolina 95

En la provincia, la diferencia entre la estación más cara y la más barata es de 30 céntimos. Estas son las tres gasolineras más baratas de la provincia:

Ballenoil (Palma del Río). Avenida Santa Ana. Precio: 1,359 euros.

Ballenoil (La Carlota). Calle Ingeniería, 14. Precio: 1,369 euros.

Ballenoil (Lucena). Calle Ejido del Valle s/n. Precio: 1,385 euros.

Gasóleo A

En la provincia, la diferencia entre la estación más cara y la más barata es de 29 céntimos. Estas son las tres gasolineras más baratas de la provincia: