Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Regularización de inmigrantesAtascos A-4Susto AvantRetrasos alta velocidadViviendaCruces de MayoTarjetas monederoJosé Alberto AlcántaraEl tiempo
instagramlinkedin

COMER EN CÓRDOBA

Estos son los restaurantes para comer bien Córdoba que recomienda Macarfi con reseñas independientes

La guía basa en los comentarios de más de 2.000 embajadores y gastrónomos locales

Terraza de Garum 2.1.

Terraza de Garum 2.1. / REDES SOCIALES

María Roso

A las estrellas de la Guía Michelin y los soles y soletes de la Guía Repsol, se suma un nuevo radar para localizar los mejores restaurantes, bares y tabernas de Córdoba, aquellos que garantizan una experiencia culinaria única, la mejor relación calidad-precio, y mantienen el espíritu de la gastronomía cordobesa.

Es el oráculo de la Guía Macarfi, que se presenta como una “herramienta imprescindible para aquellos que buscan vivir experiencias novedosas, probar la comida típica de cada lugar o, simplemente, encontrar sitios de confianza para comer bien”.

Lo que distingue a la propuesta de Macarfi de otros glosarios gourmet es que la selección está basada en los comentarios de más de 2.000 embajadores y gastrónomos locales, y una comunidad formada por más de 25.000 personas.

La guía cuenta con cerca de 5.000 restaurantes reseñados de los que 54 están localizados en la provincia de Córdoba.

Un plato de Noor Restaurant.

Un plato de Noor Restaurant. / Noor Restaurant

Los ‘must-have’ de Córdoba, según Macarfi

Del total de 54 restaurantes cordobeses incluidos en la lista, seis se localizan en la provincia, en los municipios de Pozoblanco, Almodóvar del Río, Montoro, Lucena, Luque, Puente Genil y Zuheros, y el resto están en la capital. Estos son los seleccionados:

  • Noor
  • Choco
  • Recomiendo
  • La Cuchara de San Lorenzo
  • Kàran Bistró (Pozoblanco)
  • El Churrasco
  • Pic-nic
  • Bodegas Campos
  • Terra Olea
  • Garum 2.1 Bistró
  • El Envero
  • Bodegas Trasmallo
  • Restaurante Astoria Casa Matías
  • Alma Ezequiel Montilla (Puente Genil)
  • La Casa de Manolete Bistró
  • Ermita de La Candelaria
  • Barra y Mesa
  • Casa Pepe de la Judería
  • Taberna Los Berengueles
  • Restaurante Montevideo
  • Asador Central
  • Taberna Casa Luis
  • La Taberna de Cuatro Caminos (Almodóvar del Río)
  • Vértigo
  • Regadera
  • Sol Zapatilla (Montoro)
  • El Choto Restaurante Asador
  • Puerta Sevilla
  • Arbequina. Hotel Hospes Palacio del Bailío
  • Casa Rubio
  • Tresculturas (Lucena)
  • Restaurante La Almudaina
  • Restaurante El Olivo (Luque)
  • Taberna La Montillana
  • Amaltea
  • La Boca Restaurante
  • El Caballo Rojo
  • La Taberna de Almodóvar
  • Taberna La Viuda
  • Casa Pedro Ximénez
  • Viva Urban Food
  • Restaurante Zuhayra (Zuheros)
  • Taberna Góngora
  • La Chiquita de Quini
  • La Cazuela de la Espartería
  • Taberna El nº 10
  • Celia Jiménez. Open Arena
  • Sojo Fusión
  • Taberna El Abanico Mezquita
  • El Astronauta
  • Bar Santos
  • Bodegas Mezquita Corregidor
  • Taberna 100
  • Taberna Séneca. Hotel Plateros

Dos estrellas en el top 15 andaluz

Cada año, la guía Macarfi hace una selección de los mejores restaurantes para la temporada. En el caso de Andalucía, la selección incluye 15 establecimientos, de los que dos son de Córdoba. El restaurante Noor, el tres estrellas Michelin de Paco Morales, ocupa el segundo puesto, mientras que el estrella Michelin de Kisko García, el restaurante Choco, está en la 14º posición.

Esta es la clasificación: Bardal, Noor, Aponiente, Lú Cocina y Alma, Bagá, Kaleja, Mesón Sabor Andaluz, Dama Juana, Vandelvira, Skina, Cañabota, La Costa Rest., Palodú, Choco y Los Marinos José.

Los imperdibles de Córdoba este 2026

Además, la guía gourmet hace una selección anual del top 25 de restaurantes y bares en cada provincia. La clasificación la lideran los tres restaurantes de la capital con estrella Michelin: Noor, Choco y Recomiendo. Junto a estos clásicos como La Cuchara de San Lorenzo, el Churrasco, Bodegas Campos o Terra Olea; y clásicos modernos como La Casa Manolete Bistró o la Ermita de la Candelaria.

Restaurante Recomiendo

Restaurante Recomiendo / GUÍA MACARFI

Este es el top de restaurantes de Córdoba este 2026;

Noticias relacionadas y más

  1. Noor
  2. Choco
  3. Recomiendo
  4. La Cuchara de San Lorenzo
  5. Kàran Bistró
  6. El Churrasco
  7. Pic-nic
  8. Bodegas Campos
  9. Terra Olea
  10. Garum 2.1 Bistró
  11. El Envero
  12. Bodegas Trasmallo
  13. Tellus
  14. Restaurante Astoria Casa Matías
  15. Alma Ezequiel Montilla
  16. La Casa de Manolete Bistró
  17. Ermita de La Candelaria
  18. Barra y Mesa
  19. Casa Pepe de la Judería
  20. Taberna Los Berengueles
  21. Restaurante Montevideo
  22. Asador Central
  23. Taberna Casa Luis
  24. La Taberna de Cuatro Caminos
  25. Vértigo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La taberna de Córdoba que conquistó a Ava Gardner y mantiene viva la cocina más tradicional: 'Es el rincón último de la autenticidad
  2. Rally Andalucía Sierra Morena 2026 de Córdoba, en directo | Cohete Suárez amplía su ventaja en Villanueva del Rey
  3. Lucena estrena un sendero peatonal que conecta el casco urbano con la Sierra de Aras
  4. Cohete Suárez lidera un festival español a la conclusión de la segunda jornada
  5. Toros en Córdoba: carteles, fechas y precios de las entradas y abonos de la Feria de Mayo 2026 en Los Califas
  6. Córdoba estrena carrozas y alegría en una mañana radiante 'Caminito de Santo Domingo': "El camino te alarga la vida"
  7. La mitad de los titulados de la Universidad de Córdoba logra empleo relacionado con su formación
  8. La Aemet avisa: Córdoba se abona ya al calor con una primavera con temperaturas 'extremas' y más propias de otra estación

CCOO denuncia el "colapso total" del registro de Córdoba por los problemas de la plataforma digital y la alta demanda por la regularización de inmigrantes

CCOO denuncia el "colapso total" del registro de Córdoba por los problemas de la plataforma digital y la alta demanda por la regularización de inmigrantes

Comienza en Córdoba la atención presencial para la regularización de inmigrantes: "Es una gran oportunidad para nosotros"

Vuelven las colas en Córdoba para conseguir los documentos de la regularización de inmigrantes

Vuelven las colas en Córdoba para conseguir los documentos de la regularización de inmigrantes

CCOO Córdoba exige a Correos reforzar plantilla en el proceso de regularización de inmigrantes

CCOO Córdoba exige a Correos reforzar plantilla en el proceso de regularización de inmigrantes

El Ayuntamiento solicita al Louvre dos piezas clave para la exposición Córdoba Romana: un busco germánico y uno de Heracles

El Ayuntamiento solicita al Louvre dos piezas clave para la exposición Córdoba Romana: un busco germánico y uno de Heracles

La junta de gobierno local aprueba la subida de un 2,2% de la tasa de Sadeco en 2026

La junta de gobierno local aprueba la subida de un 2,2% de la tasa de Sadeco en 2026

El Ayuntamiento de Córdoba deberá indemnizar a un vecino por los daños causados por un eucalipto con más de 6.000 euros

El Ayuntamiento de Córdoba deberá indemnizar a un vecino por los daños causados por un eucalipto con más de 6.000 euros

Córdoba presenta las Cruces de Mayo 2026: horarios y novedades del concurso, como el nuevo premio a la más bonita

Córdoba presenta las Cruces de Mayo 2026: horarios y novedades del concurso, como el nuevo premio a la más bonita
Tracking Pixel Contents