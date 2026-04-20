COMER EN CÓRDOBA
Estos son los restaurantes para comer bien Córdoba que recomienda Macarfi con reseñas independientes
La guía basa en los comentarios de más de 2.000 embajadores y gastrónomos locales
A las estrellas de la Guía Michelin y los soles y soletes de la Guía Repsol, se suma un nuevo radar para localizar los mejores restaurantes, bares y tabernas de Córdoba, aquellos que garantizan una experiencia culinaria única, la mejor relación calidad-precio, y mantienen el espíritu de la gastronomía cordobesa.
Es el oráculo de la Guía Macarfi, que se presenta como una “herramienta imprescindible para aquellos que buscan vivir experiencias novedosas, probar la comida típica de cada lugar o, simplemente, encontrar sitios de confianza para comer bien”.
Lo que distingue a la propuesta de Macarfi de otros glosarios gourmet es que la selección está basada en los comentarios de más de 2.000 embajadores y gastrónomos locales, y una comunidad formada por más de 25.000 personas.
La guía cuenta con cerca de 5.000 restaurantes reseñados de los que 54 están localizados en la provincia de Córdoba.
Los ‘must-have’ de Córdoba, según Macarfi
Del total de 54 restaurantes cordobeses incluidos en la lista, seis se localizan en la provincia, en los municipios de Pozoblanco, Almodóvar del Río, Montoro, Lucena, Luque, Puente Genil y Zuheros, y el resto están en la capital. Estos son los seleccionados:
- Noor
- Choco
- Recomiendo
- La Cuchara de San Lorenzo
- Kàran Bistró (Pozoblanco)
- El Churrasco
- Pic-nic
- Bodegas Campos
- Terra Olea
- Garum 2.1 Bistró
- El Envero
- Bodegas Trasmallo
- Restaurante Astoria Casa Matías
- Alma Ezequiel Montilla (Puente Genil)
- La Casa de Manolete Bistró
- Ermita de La Candelaria
- Barra y Mesa
- Casa Pepe de la Judería
- Taberna Los Berengueles
- Restaurante Montevideo
- Asador Central
- Taberna Casa Luis
- La Taberna de Cuatro Caminos (Almodóvar del Río)
- Vértigo
- Regadera
- Sol Zapatilla (Montoro)
- El Choto Restaurante Asador
- Puerta Sevilla
- Arbequina. Hotel Hospes Palacio del Bailío
- Casa Rubio
- Tresculturas (Lucena)
- Restaurante La Almudaina
- Restaurante El Olivo (Luque)
- Taberna La Montillana
- Amaltea
- La Boca Restaurante
- El Caballo Rojo
- La Taberna de Almodóvar
- Taberna La Viuda
- Casa Pedro Ximénez
- Viva Urban Food
- Restaurante Zuhayra (Zuheros)
- Taberna Góngora
- La Chiquita de Quini
- La Cazuela de la Espartería
- Taberna El nº 10
- Celia Jiménez. Open Arena
- Sojo Fusión
- Taberna El Abanico Mezquita
- El Astronauta
- Bar Santos
- Bodegas Mezquita Corregidor
- Taberna 100
- Taberna Séneca. Hotel Plateros
Dos estrellas en el top 15 andaluz
Cada año, la guía Macarfi hace una selección de los mejores restaurantes para la temporada. En el caso de Andalucía, la selección incluye 15 establecimientos, de los que dos son de Córdoba. El restaurante Noor, el tres estrellas Michelin de Paco Morales, ocupa el segundo puesto, mientras que el estrella Michelin de Kisko García, el restaurante Choco, está en la 14º posición.
Esta es la clasificación: Bardal, Noor, Aponiente, Lú Cocina y Alma, Bagá, Kaleja, Mesón Sabor Andaluz, Dama Juana, Vandelvira, Skina, Cañabota, La Costa Rest., Palodú, Choco y Los Marinos José.
Los imperdibles de Córdoba este 2026
Además, la guía gourmet hace una selección anual del top 25 de restaurantes y bares en cada provincia. La clasificación la lideran los tres restaurantes de la capital con estrella Michelin: Noor, Choco y Recomiendo. Junto a estos clásicos como La Cuchara de San Lorenzo, el Churrasco, Bodegas Campos o Terra Olea; y clásicos modernos como La Casa Manolete Bistró o la Ermita de la Candelaria.
Este es el top de restaurantes de Córdoba este 2026;
- Noor
- Choco
- Recomiendo
- La Cuchara de San Lorenzo
- Kàran Bistró
- El Churrasco
- Pic-nic
- Bodegas Campos
- Terra Olea
- Garum 2.1 Bistró
- El Envero
- Bodegas Trasmallo
- Tellus
- Restaurante Astoria Casa Matías
- Alma Ezequiel Montilla
- La Casa de Manolete Bistró
- Ermita de La Candelaria
- Barra y Mesa
- Casa Pepe de la Judería
- Taberna Los Berengueles
- Restaurante Montevideo
- Asador Central
- Taberna Casa Luis
- La Taberna de Cuatro Caminos
- Vértigo
- La taberna de Córdoba que conquistó a Ava Gardner y mantiene viva la cocina más tradicional: 'Es el rincón último de la autenticidad
- Rally Andalucía Sierra Morena 2026 de Córdoba, en directo | Cohete Suárez amplía su ventaja en Villanueva del Rey
- Lucena estrena un sendero peatonal que conecta el casco urbano con la Sierra de Aras
- Cohete Suárez lidera un festival español a la conclusión de la segunda jornada
- Toros en Córdoba: carteles, fechas y precios de las entradas y abonos de la Feria de Mayo 2026 en Los Califas
- Córdoba estrena carrozas y alegría en una mañana radiante 'Caminito de Santo Domingo': "El camino te alarga la vida"
- La mitad de los titulados de la Universidad de Córdoba logra empleo relacionado con su formación
- La Aemet avisa: Córdoba se abona ya al calor con una primavera con temperaturas 'extremas' y más propias de otra estación