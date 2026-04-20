Estos son los restaurantes para comer bien Córdoba que recomienda Macarfi con reseñas independientes

A las estrellas de la Guía Michelin y los soles y soletes de la Guía Repsol, se suma un nuevo radar para localizar los mejores restaurantes, bares y tabernas de Córdoba, aquellos que garantizan una experiencia culinaria única, la mejor relación calidad-precio, y mantienen el espíritu de la gastronomía cordobesa.

Es el oráculo de la Guía Macarfi, que se presenta como una “herramienta imprescindible para aquellos que buscan vivir experiencias novedosas, probar la comida típica de cada lugar o, simplemente, encontrar sitios de confianza para comer bien”.

Lo que distingue a la propuesta de Macarfi de otros glosarios gourmet es que la selección está basada en los comentarios de más de 2.000 embajadores y gastrónomos locales, y una comunidad formada por más de 25.000 personas.

La guía cuenta con cerca de 5.000 restaurantes reseñados de los que 54 están localizados en la provincia de Córdoba.

Un plato de Noor Restaurant. / Noor Restaurant

Los ‘must-have’ de Córdoba, según Macarfi

Del total de 54 restaurantes cordobeses incluidos en la lista, seis se localizan en la provincia, en los municipios de Pozoblanco, Almodóvar del Río, Montoro, Lucena, Luque, Puente Genil y Zuheros, y el resto están en la capital. Estos son los seleccionados:

Noor

Choco

Recomiendo

La Cuchara de San Lorenzo

Kàran Bistró (Pozoblanco)

El Churrasco

Pic-nic

Bodegas Campos

Terra Olea

Garum 2.1 Bistró

El Envero

Bodegas Trasmallo

Restaurante Astoria Casa Matías

Alma Ezequiel Montilla (Puente Genil)

La Casa de Manolete Bistró

Ermita de La Candelaria

Barra y Mesa

Casa Pepe de la Judería

Taberna Los Berengueles

Restaurante Montevideo

Asador Central

Taberna Casa Luis

La Taberna de Cuatro Caminos (Almodóvar del Río)

Vértigo

Regadera

Sol Zapatilla (Montoro)

El Choto Restaurante Asador

Puerta Sevilla

Arbequina. Hotel Hospes Palacio del Bailío

Casa Rubio

Tresculturas (Lucena)

Restaurante La Almudaina

Restaurante El Olivo (Luque)

Taberna La Montillana

Amaltea

La Boca Restaurante

El Caballo Rojo

La Taberna de Almodóvar

Taberna La Viuda

Casa Pedro Ximénez

Viva Urban Food

Restaurante Zuhayra (Zuheros)

Taberna Góngora

La Chiquita de Quini

La Cazuela de la Espartería

Taberna El nº 10

Celia Jiménez. Open Arena

Sojo Fusión

Taberna El Abanico Mezquita

El Astronauta

Bar Santos

Bodegas Mezquita Corregidor

Taberna 100

Taberna Séneca. Hotel Plateros

Dos estrellas en el top 15 andaluz

Cada año, la guía Macarfi hace una selección de los mejores restaurantes para la temporada. En el caso de Andalucía, la selección incluye 15 establecimientos, de los que dos son de Córdoba. El restaurante Noor, el tres estrellas Michelin de Paco Morales, ocupa el segundo puesto, mientras que el estrella Michelin de Kisko García, el restaurante Choco, está en la 14º posición.

Esta es la clasificación: Bardal, Noor, Aponiente, Lú Cocina y Alma, Bagá, Kaleja, Mesón Sabor Andaluz, Dama Juana, Vandelvira, Skina, Cañabota, La Costa Rest., Palodú, Choco y Los Marinos José.

Los imperdibles de Córdoba este 2026

Además, la guía gourmet hace una selección anual del top 25 de restaurantes y bares en cada provincia. La clasificación la lideran los tres restaurantes de la capital con estrella Michelin: Noor, Choco y Recomiendo. Junto a estos clásicos como La Cuchara de San Lorenzo, el Churrasco, Bodegas Campos o Terra Olea; y clásicos modernos como La Casa Manolete Bistró o la Ermita de la Candelaria.

Restaurante Recomiendo / GUÍA MACARFI

Este es el top de restaurantes de Córdoba este 2026;