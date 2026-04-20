Aviso de la Aemet en Córdoba: calor de verano en abril con giro inestable el fin de semana

Córdoba vivirá esta semana unas jornadas de calor anómalo para el mes de abril, con marcas consideradas preveraniegas y más propias del mes de mayo. La subida de los termómetros se percibirá especialmente en las horas centrales del día, con máximas que superarán los 30 grados, y con mínimas suaves que oscilarán entre los 10 y 14 grados en la madrugada.

Este panorama será similar en otros puntos de la Península y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha advertido que se registrarán temperaturas muy altas para esta época del año como consecuencia de la entrada de una masa de aire subtropical. En el caso de Andalucía, la Aemet apunta a "un tiempo estable en general hasta el jueves, con probable inestabilización a partir del viernes, cuando podrían registrarse precipitaciones". Las temperaturas experimentarán altibajos, pero con valores por encima de la media para estas fechas del año.

A más de 30 grados

La tónica dominante de la semana serán los termómetros disparados, rozando e incluso superando los 30 grados de máxima. El viernes 24 será el día más fresco de la semana, con una marca que no rebasará los 26 grados. El día más caluroso, por el contrario, será el domingo 26 de abril, con 32º.

Este lunes, 20 de abril, la tendencia será similar a la del fin de semana, con 29 grados de máxima. El miércoles tampoco se llegará a los 30 grados, con un valor de 28º. El martes, jueves y sábados, sí que habrá ambiente veraniego, con 31 grados tanto el martes como el jueves, y 30º el sábado.

Por su parte, las mínimas oscilarán entre los 10 grados del lunes, y los 14º del domingo, marcando el resto de jornadas entre 12 y 13 grados.

El tiempo en Córdoba / CÓRDOBA

Vuelve la lluvia a Córdoba

La llegada de un frente traerá inestabilidad a partir del viernes, que se prolongará hasta el sábado. El viernes 24 se esperan cielos muy nubosos, con bajada de temperaturas y lluvia escasa cifrada en un 55% de probabilidades. El sábado, el ambiente evolucionará a cielos con intervalos nubosos y lluvia escasa, con el mismo porcentaje de probabilidad.

El domingo se mantendrá la presencia de nublados, con un repunte de los termómetros en el que será el día más caluroso de la semana, con 14 grados de mínima y 32º de máxima.

Así se despedirá el mes de abril

De cara a la semana que viene, última de abril, primera de mayo, y semana de cruces, los avances de las previsiones meteorológicas indican que continuará la tendencia de esta semana con temperaturas altas y mínimas suaves, y sin rastro de lluvia.