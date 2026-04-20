Córdoba acoge el 5º Simposium del Rabo de Toro Cordobés bajo el lema "Un plato cordobés para el mundo"

Córdoba ha acogido este lunes 20 de abril la celebración del 5º Simposium del Rabo de Toro Cordobés, una cita organizada por la Cofradía Gastronómica del Rabo de Toro Cordobés bajo el lema “Un plato cordobés para el mundo”, en el marco de su décimo aniversario.

El encuentro se ha desarrollado desde las 9.30 horas en la Fundación Caja Rural del Sur y ha reunido a autoridades, expertos del ámbito universitario y representantes del mundo cultural para reflexionar sobre el valor patrimonial, gastronómico e identitario de uno de los platos más emblemáticos de la cocina cordobesa.

La jornada, presentada por la vicepresidenta de la entidad, Rosa Quero, ha comenzado con la inauguración institucional. Posteriormente, el catedrático de Nutrición y Bromatología de la Universidad de Córdoba, Rafael Jordano Salinas, ha abordado el tema Patrimonio gastronómico cordobés: Denominaciones de Origen Protegidas (DOP), poniendo el foco en la importancia de la calidad y la protección de los productos vinculados al territorio.

El presidente de la Cofradía del Rabo de Toro Cordobés, Ricardo Rojas, atiende a los medios antes del simposio. / Lola Ruiz

Gastronomía y cultura

A continuación, el catedrático y académico numerario Juan Miguel Moreno Calderón ha ofrecido la ponencia Gastronomía y Cultura, en la que se ha subrayado la estrecha relación entre la cocina tradicional y la identidad cultural de Córdoba.

Uno de los momentos centrales del simposio ha sido la mesa redonda sobre el contexto cultural en la gastronomía, moderada por Fernando Lara, con intervenciones de Bárbara Ruiz Bejarano, sobre el contexto islámico; Rafael Pérez de la Concha, sobre el legado sefardí; y Leonardo Gallardo Apolo, sobre la visión contemporánea de la gastronomía.

La sesión ha concluido con las aportaciones del secretario de la cofradía gastronómica, Ricardo Hernández, y con el cierre a cargo del presidente de la entidad, Ricardo Rojas, junto a las autoridades asistentes.

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Con esta quinta edición, el simposio consolida su papel como un espacio de encuentro para reivindicar el rabo de toro cordobés no solo como receta tradicional, sino también como símbolo de la historia, la cultura y la proyección gastronómica de Córdoba.