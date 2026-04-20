Comienza en Córdoba la atención presencial para la regularización de inmigrantes: "Es una gran oportunidad para nosotros"

La atención presencial para el proceso de regularización de inmigrantes ha comenzado este lunes en Córdoba, habilitada en distintas oficinas de Correos repartidas por la ciudad, tras el inicio la semana pasada del registro telemático. El servicio funciona en horario de 8.30 a 17.30 horas, y marca un nuevo paso en un procedimiento muy esperado por miles de personas.

En la oficina principal de Correos, en Cruz Conde, José Andrés Lizarraga Pereira, venezolano de 29 años, espera su turno con optimismo. Llegó a España en abril, pasó por Almería y desde agosto reside en Córdoba. "El proceso ha sido bastante rápido y bastante movido", cuenta. Solicitante de asilo, ya dispone de permiso de trabajo, pero confía en que esta vía le permita estabilizar definitivamente su situación: "La regularización obviamente nos beneficia mucho a los que estamos haciendo las cosas bien, a los que queremos trabajar, es una gran oportunidad para nosotros".

Las oficinas de Correos abren de 8.30 a 17.30 horas para la atención presencial para el proceso de regularización de inmigrantes /

Un sistema "muy organizado" y sin grandes demoras en las citas

El sistema de citas, explica, está funcionando con fluidez. "Está todo muy organizado, no veo demoras todavía porque cada quien tiene su cita y su hora", afirma tras apenas unos minutos de espera en las taquillas 2 y 3 de esta sede, las habilitadas para recibir esta documentación. Aun así, reconoce que el procedimiento está en fase inicial: "Se tardan un poco porque ellos están aprendiendo, están haciendo el proceso con nosotros, nos van preguntando y haciéndolo a la vez", explica.

José Andrés y Génesis ordenan su documentación antes de ser atendidos en Correos. / A. J. González

A su lado, su esposa, Génesis Criollo, también de 29 años y originaria de la ciudad venezolana de Maracay, comparte diagnóstico. Trabaja en el sector de la hostelería en el centro de la ciudad y ve esta oportunidad como un punto de inflexión: "Creo que se van a abrir más puertas, que es lo que queremos", afirma.

Ambos han solicitado asilo previamente, lo que les ha permitido acceder a la conocida como tarjeta roja para poder trabajar, pero ahora afrontan este nuevo proceso como una vía más rápida hacia la residencia. "Es otra esperanza", resume ella.

Vuelven las colas de inmigrantes en el Ayuntamiento de Córdoba / AJ González

Una gran cantidad de documentos

Génesis destaca que, aunque la recopilación de documentos puede resultar exigente, el procedimiento avanza: "Son muchos documentos, pero es rápido", explica mientras sostiene en sus manos un taco de folios donde lleva desde su pasaporte entero, todas las pruebas posibles de que vive en Córdoba o sus antecedentes penales. Tras completar su cita, ahora queda esperar la notificación oficial sobre el estado de su expediente, que podrá consultar a través de la carpeta ciudadana mediante certificado digital, según explica.

En paralelo, continúan las largas colas para obtener documentación clave como el empadronamiento o el informe de vulnerabilidad exigido en algunos casos por el Ministerio. Este lunes, en la sede del Ayuntamiento situada en Gran Capitán, numerosas personas aguardaban su turno para ser atendidas. El Consistorio ha habilitado una opción en la plataforma CitaPluss para solicitar cita previa y tratar de agilizar estos trámites.

Atención presencial para la regularización. / A. J. González

Entre la incertidumbre y la esperanza, el inicio de la atención presencial en Córdoba supone para muchos el comienzo de una nueva etapa, con la expectativa de lograr una mayor estabilidad laboral y personal en España.