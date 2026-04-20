El comercio y la hostelería lideran la digitalización de las pymes cordobesas con el programa Pyme Digital 2025

Las pymes cordobesas avanzan en competitividad e innovación gracias a los 304.805 euros recibidos en ayudas de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Córdoba a través del programa Pyme Digital 2025.

Las 43 empresas participantes en el programa Pyme Digital 2025, cofinanciado con fondos Feder, confirman el peso de Córdoba capital dentro de las participantes en el programa y refleja una evolución clara hacia la digitalización, con especial implantación de proyectos vinculados al posicionamiento online, la promoción en redes sociales y la mejora de la gestión empresarial.

El programa pone de relieve el protagonismo de Córdoba capital, que concentra el 77,27% de los beneficiarios. Desde el punto de vista sectorial, destacan especialmente el comercio al por mayor y al por menor (27,27%), la elaboración de productos alimenticios y bebidas y el turismo y la hostelería (ambos con 13,64%), lo que refleja el peso de actividades estratégicas y tradicionales dentro de la economía provincial.

Exterior de la sede de la Cámara de Comercio en Córdoba. / A.J. GONZÁLEZ

En cuanto al tamaño empresarial, el 61,36% de las empresas participantes cuenta con plantillas de entre 2 y 9 trabajadores, mientras que el 29,55% se sitúa entre 10 y 49 empleados. A ello se suma que el 59,09% de las empresas supera los 300.000 euros de facturación, lo que evidencia la capacidad económica de muchas pequeñas empresas con estructuras ajustadas.

78 proyectos implantados

Del análisis de los 78 proyectos implantados se aprecia una decidida orientación hacia la transformación digital, siendo el proyecto más implantado el servicio de posicionamiento en buscadores (SEO) con 12 implantaciones, seguido de la dinamización de redes sociales y la gestión integral (ERP), con 10 cada uno. También destacan el servicio de promoción online mediante sistema de pago (SEM), la presencia web mediante página propia y el desarrollo de material promocional audiovisual para Internet, las soluciones de comercio electrónico y la gestión de clientes (CRM).

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Tal y como ha destacado el presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba, Antonio Díaz, “los datos de los participantes en el programa Pyme Digital 2025 reflejan un tejido empresarial formado principalmente por pequeñas y medianas empresas consolidadas, con fuerte presencia en Córdoba capital y una clara voluntad de reforzar su competitividad mediante herramientas orientadas a mejorar su visibilidad digital, su capacidad comercial y la eficiencia de su gestión interna. La combinación de sectores tradicionales con soluciones tecnológicas como SEO, redes sociales, ERP, comercio electrónico o CRM confirma que las pymes cordobesas están incorporando la digitalización como una palanca clave para su crecimiento y adaptación al mercado actual”.