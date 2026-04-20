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El CMC pide formalmente al Ayuntamiento de Córdoba conocer el plan de seguridad y organización de las Cruces de Mayo

El Movimiento Ciudadano reclama que se atajen los problemas de suciedad en las calles del distrito centro durante la celebración de esta fiesta

Una de las Cruces de Mayo en Córdoba, el pasado 2025.

Una de las Cruces de Mayo en Córdoba, el pasado 2025. / A. J. González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) ha solicitado "formalmente" al Ayuntamiento de Córdoba la convocatoria de la mesa informal correspondiente "para conocer los pormenores del plan de organización y el de seguridad durante los días de celebración de la Fiesta de las Cruces y del Certamen Municipal de Cruces, tanto para saber qué mejoras están previstas como para atajar problemas como la suciedad en calles del distrito centro, la ‘venta’ de cruces de colectivos a terceros (incluso a entidades hosteleras) o la instalación de montajes en barrios que nada tienen que ver con las entidades participantes", explica el CMC en una nota de prensa".

Respecto al primer tema, el CMC reconoce el "impacto positivo que tuvieron las medidas de control para evitar aglomeraciones, el botellón y otros problemas en determinadas cruces del casco histórico el año pasado". Sin embargo, considera que tras estas acciones aún queda “un margen importante de mejora” que pueden acometerse "para recuperar la fiesta con todo su sentido popular y social", y que puede estudiarse junto al consejo de Distrito Centro, la Federación de AAVV Al-Zahara, la Federación de Peñas, la Agrupación de Cofradías y el propio CMC, "en donde los propios colectivos pueden ser los principales valedores, afirman desde el consejo ofreciendo su colaboración", asegura el Movimiento Ciudadano.

Listado y mapa de las Cruces de Mayo 2026 en Córdoba.

Listado y mapa de las Cruces de Mayo 2026 en Córdoba. / Ramón Azañón

[Pulse aquí para ver el gráfico ampliado]

Sin conocimiento previo del listado de cruces

También lamenta el CMC "no haber conocido con tiempo el listado de cruces antes de hacerse públicas las relaciones provisional y definitiva de las mismas", con lo que se ha impedido que se pronunciara, por ejemplo, "contra casos de montaje de cruces en equipamientos deportivos, en donde estaría restringida la venta de alcohol, o la ubicación de cruces por parte de colectivos en barrios que no tienen relación social con el entorno ni con su movimiento asociativo".

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Varias mujeres bailan junto a una Cruz de Mayo en Córdoba.

Varias mujeres bailan junto a una Cruz de Mayo en Córdoba. / A. J. González

Para el CMC, esta medida que se fomenta desde el Ayuntamiento, quizá buscando extender la fiesta a otros puntos de la ciudad o descargar de visitantes a las cruces del Centro, en lugar de beneficiar al ciclo festivo es “una receta para que, antes o después, surjan conflictos”, ya que los intereses del colectivo que instala la cruz en otro barrio son distintos de los vecinales, "por lo que se buscaría una rentabilidad económica en vez de social, lo que va en contra del espíritu de la fiesta y hace temer una bajada en la calidad de los montajes y molestias para el vecindario".

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