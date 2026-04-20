CCOO denuncia el "colapso total" del registro de Córdoba por los problemas de la plataforma digital y la alta demanda por la regularización de inmigrantes

El sindicato CCOO denuncia "el colapso total" del registro y de la oficina de atención ciudadana de Córdoba por los problemas de funcionamiento de la plataforma digital municipal, que se han visto agravados por alta demanda derivada del proceso de regularización de extranjeros puesto en marcha por el Gobierno central. En un comunicado interno, el sindicato denuncia que la situación, que está generando grandes colas en la sede del Ayuntamiento de Córdoba en el Bulevar de Gran Capitán, está desbordando "una plantilla ya diezmada por los fallos informáticos de los nuevos programas de gestión" que se pusieron en marcha en el Consistorio.

CCOO alerta de que la situación de la oficina de registro y atención ciudadana de Gran Capitán ha llegado a "un punto de quiebra estructural". "Los trabajadores denuncian un colapso total del servicio que está afectando gravemente tanto a los derechos de los ciudadanos como a la salud laboral del personal". Advierten, además, de que la realidad del día a día es "mucho peor de lo que se ha trasladado hasta ahora a la opinión pública y al Pleno municipal".

Nueva plataforma

"Llevamos tiempo denunciado la situación, pero se ve que la gestión y el servicio público está en otro orden de prioridades", sostiene el sindicato. "Antes de la implantación de la plataforma, las citas tardaban entre 48/72 horas, actualmente más de 15 días. La capacidad de atención actual es matemáticamente insuficiente", añaden.

Para ilustrar la magnitud del problema, explica CCOO, el rendimiento máximo ininterrumpido (de 8.30 a 14.30) con los efectivos actuales (5 informadores/as gestores/as de registro y 1 de empadronamiento) arroja cifras "muy alejadas de las necesidades reales". Así, el registro: 1 turno cada 12 minutos, anteriormente estaba establecido en cada 15 minutos, con una oferta máxima de 145 personas al día; el empadronamiento, 1 turno cada 4 minutos y una oferta máxima de 63 personas al día, más 6 acreditaciones de la FNMT.

"Los ciudadanos acuden para presentar sus solicitudes de informe de vulnerabilidad, encontrándose con una falta absoluta de efectivos para atender tal volumen de demanda. Esta carencia provoca imágenes diarias de absoluta precariedad: ciudadanos haciendo cola desde antes de las 06.00 de la madrugada y decenas de personas derivadas a otros registros o a las oficinas de Correos tras agotarse los números a primera hora".