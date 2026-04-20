CCOO Córdoba exige a Correos reforzar plantilla en el proceso de regularización de inmigrantes

El sindicato CCOO ha criticado la forma en que Correos está gestionando la puesta en marcha del proceso extraordinario de regularización de personas migrantes, una medida que la organización sindical respalda por su "carácter de política de Estado" y su impacto social

Para CCOO, la regularización responde a una necesidad estructural del país vinculada a la ordenación del mercado laboral, la lucha contra la economía sumergida, el aumento de cotizaciones a la Seguridad Social y el reconocimiento de derechos. Sin embargo, el sindicato considera que la empresa pública "no ha estado a la altura" en la ejecución del dispositivo.

CCOO denuncia limitaciones importantes en el modelo

En el caso de Córdoba, CCOO denuncia que el modelo aplicado evidencia limitaciones importantes. Según sus datos, se han habilitado seis oficinas en turno de mañana y cuatro en turno de tarde. Sin embargo, advierte de que "varias oficinas relevantes cuentan con restricciones horarias o carecen de turno de tarde, lo que reduce el acceso efectivo al servicio".

Las oficinas de Correos abren de 8.30 a 17.30 horas para la atención presencial para el proceso de regularización de inmigrantes /

Esta organización parcial, según el sindicato, "está provocando una concentración de la demanda y una sobrecarga en las plantillas, que deben atender simultáneamente el proceso de regularización y la actividad habitual de las oficinas".

CCOO sostiene que Correos "no ha aprovechado" su capacidad de red. Recuerda que la empresa cuenta con más de 2.300 oficinas y presencia en miles de municipios, lo que permitiría, a su juicio, una implementación más descentralizada del proceso.

El sindicato había propuesto ampliar el despliegue a alrededor de 1.500 oficinas en municipios de más de 5.000 habitantes, donde se concentra la mayor parte de la población. Sin embargo, denuncia que se ha optado por un modelo más limitado, con unas 350 oficinas en turno de mañana y 329 en turno de tarde, lo que habría concentrado el servicio en menos puntos de atención.

Despliegue "tarde, mal y con improvisación"

Para CCOO, el principal problema no es la medida en sí, sino su ejecución. El sindicato habla de un despliegue "tarde, mal, con improvisación y falta de planificación", pese a que el proceso era conocido con antelación y critica la "falta de refuerzos de personal, formación insuficiente y dificultades en el uso de herramientas informáticas específicas, así como carencias organizativas que afectan a la operativa diaria".

Además, denuncia que no se ha atendido su petición de incremento de plantilla, que cifran en un 30% a nivel general y un 40% en Andalucía.

Otro de los puntos de preocupación señalados por el sindicato son los errores detectados en la información facilitada a los usuarios. CCOO advierte de "incoherencias entre guías, formularios y normativa", así como de confusión en los plazos del procedimiento.

Según su denuncia, se están generando interpretaciones erróneas sobre la duración de los plazos y los requisitos exigidos, lo que podría afectar directamente a la tramitación de expedientes y a los derechos de las personas migrantes.

Pese a las críticas, CCOO asegura que el proceso seguirá adelante gracias al esfuerzo de la plantilla y no a la planificación de la dirección. Estima que cerca de 400 mandos intermedios y más de 1.000 trabajadores de atención al público están implicados en la gestión del procedimiento.

El sindicato reclama que se refuerce el personal

El sindicato reclama la corrección inmediata de los errores detectados, el refuerzo de personal y mejoras técnicas y organizativas. También pide la convocatoria de una reunión efectiva de negociación con la empresa para reconducir el proceso.

En su valoración final, CCOO subraya que una política pública de esta magnitud "no puede ejecutarse como un dispositivo improvisado", debe contar con planificación, recursos suficientes y condiciones adecuadas para los trabajadores que la hacen posible.