El Ayuntamiento de Córdoba solicita al Louvre dos piezas clave para la exposición Córdoba Romana: un busco germánico y uno de Heracles

Un busto germánico y otro de Heráclito serán las dos piezas estrella que el Ayuntamiento de Córdoba ha solicitado al Museo del Louvre (París) para la exposición Córdoba Romana, la ciudad oculta. La muestra se celebrará del 5 de noviembre de 2026 al 7 de febrero de 2027 y contará con piezas de algunos de los museos más importantes del mundo, incluido el Louvre. La viceportavoz del gobierno local, Cintia Bustos, ha explicado este lunes que la junta de gobierno local ha aprobado la solicitud de estas dos piezas a la pincanoteca francesa para la exposición de gran formato sobre la antigua Roma.

Laviceportavoz del gobierno local, Cintia Bustos, ha explicado que los trámites para la cesión de piezas comienzan ya porque son "complejos" debido al valor que tienen las piezas. "Tenemos que trabajar con tiempo para garantizar que la exposición sea todo un éxito", ha asegurado la edil.

La huella de Roma en Córdoba

Córdoba Romana, la ciudad oculta repasará la evolución de la ciudad desde sus orígenes turdetanos hasta su consolidación como gran urbe clásica. La idea del Ayuntamiento de Córdoba es que la exposición busque en sus espacios públicos y privados para plasmar la huella e identidad de Roma en Córdoba a través de sus mejores producciones artísticas con un criterio innovador y ayuda de nuevas tecnologías. "El objetivo es llevar al gran público y acercar a los cordobeses la historia de Roma, que parecía un poquito oculta", dijo en la presentación de la iniciativa Isabel Albás, delegada de Cultura.

Columnas del Templo Romano de Córdoba. / Manuel Murillo

La Sala Vimcorsa será la sede

La exposición se llevará a cabo en la Sala Vimcorsa y contará con diez secciones diferentes. El comisariado de la muestra lo realizará la Universidad de Córdoba (UCO), en concreto, el departamento de Historia del Arte, Arqueología y Música, con el profesor Desiderio Vaquerizo a la cabeza.

Las dos piezas

El busto solicitado al Louvre es un busto germánico en mármol, procedente de la Colección Anet. Tiene una altura de 43,5 cm; una anchura de 25 cm y un profundidad de 25 cm. El peso de la obra es de 28,5 kg y está realizado en mármol en la técnica de de bulto redondo. La datación de la obra es de 1-25 d. C. La valoración a efectos de seguro: 2.000.000,00 euros.

Busto germánico en mármol. / CÓRDOBA

Respecto a la segunda, la estatua de Heracles también pertenece a la Atleta Colección Anet. Tiene 48 cm de altura; 26 cm de anchura y 23 de profundidad. Y un peso de 41 kg. Está realizada en mármol en la técnica de de bulto redondo y su datación se remonta a los años 50-0 a. C. Valoración a efectos de seguro: 1.200.000,00 euros. Heracles, Hércules en la tradición romana, es el héroe más famoso y fuerte de la mitología griega, hijo de Zeus y la mortal Alcmena.

Heracles. / CÓRDOBA

Junta de gobierno local

Por otro lado, la junta de gobierno local ha aprobado también una modificación del Plan Normativo Anual 2026, para poder incoporar la ordenanza de Feria, así como la proposición de la Delegación de Fiestas y Tradiciones de la aprobación de un nuevo plazo de 5 días hábiles para la presentación de solicitud de instalación de caseta para la Feria de Nuestra Señora de la Salud 2026.

En el área de Contratación se ha aprobado un expediente de contratación del suministro de kits de droga y servicio de recogida y análisis de confirmación de muestras de fluido oral y sangre para la Policía Local de Córdoba por un valor de 105.000 euros con una duración de 2 años; y la aprobación del expediente de contratación relativo al patrocinio para la celebración de la Feria Taurina de Córdoba y la promoción de Córdoba del Museo Taurino y actividades vinculadas a la Tauromaquia, por un valor de 60.500 euros.

Por último, la junta de gobierno local ha aprobado la convocatoria de las subvenciones destinadas a entidades especializadas en el sector de la Cooperación Internacional con presencia en la ciudad de Córdoba, que ha contado con subida de 24.000 euros.