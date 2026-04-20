El Ayuntamiento de Córdoba presenta las Cruces de Mayo 2026: horarios y novedades del concurso, como el nuevo premio a la más bonita

Las Cruces de Mayo volverán a llenar los barrios de Córdoba de música y belleza un año más. El delegado de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento de Córdoba, Julián Urbano, ha presentado este lunes el concurso que abre oficialmente el Mayo Festivo (con permiso de la Cata y de las romerías celebradas en abril). En este 2026, un total de 52 cruces participarán en el certamen, y se suma la del Ayuntamiento, que no entra en concurso y que ya está preparándose en la plaza de las Tendillas.

¿Quién monta cruz este año?

De las 52 cruces que participan en concurso, 35 las montan hermandades, 14 asociaciones vecinales o entidades y tres vienen de la mano de las peñas. Urbano ha asegurado que este año habrá más cruces fuera del casco que dentro, aunque si se tienen en cuenta las que se colocan en recintos cerrados sale casi empate.

El delegado de Fiestas y Tradiciones, Julián Urbano, en la rueda de prensa. / PATRICIA CACHINERO

En concreto, 19 cruces estarán en la zona del casco histórico, 22 se situarán en zonas modernas y 11 estarán en recintos cerrados.

Días y horarios de las Cruces de Córdoba 2026

Las Cruces de Córdoba de 2026 comenzarán el miércoles 29 de abril y finalizarán el domingo 3 de mayo. El miércoles el horario será de 12.00 a 00.00 horas con la condición de reducir el volumen de la música a la mitad entre las 16.00 y 19.00 horas y a partir de las 23.00.

En cuanto a los horarios de jueves, viernes y sábado, las cruces podrán estar operativas de 12.00 a 2.00 y habrá que bajar la música a la mitad entre las 16.00 y las 19.00 y a partir de las 00.00. El domingo, las cruces comenzarán a las 12.00 y finalizarán a las 16.00.

Un nuevo premio "a la belleza"

Urbano ha avanzado que tras la modificación de las bases este año se introduce un nuevo premio que se dará a la cruz más bonita entre "las más bonitas", aunque sin dotación económica. Además, siguen los premios normales. En cada categoría (casco, moderna y recinto) habrá tres premios, el primero de 2.000 euros, el segundo de 1.260 y el tercero de 980. Además, se podrán conceder tres premios adicionales por cada una de las tres modalidades con dos premios de 300 y uno de 200.

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Además, como apoyo a la participación y la acción social de los colectivos que montan cruz se reservan hasta 45 premios de 700 euros, aunque habrá que tener al menos 10 puntos (el máximo es 28).