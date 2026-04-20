El Ayuntamiento de Córdoba garantiza de nuevo que la Policía Local cobrará las horas extras de 2025 en mayo

La delegada de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Córdoba, Cintia Bustos, ha garantizado este lunes que la Policía Local cobrará las horas extraordinarias que se le adeudan de 2025 en mayo, como se acordó con los sindicatos. La responsable del personal ha informado de que siguen en conversaciones con los sindicatos policiales, que la semana pasada pidieron a la plantilla no hacer horas extraordinarias en las Cruces de Mayo de Córdoba, si no les abonan el dinero que el Consistorio les adeuda.

Bustos ha asegurado que la conversación con las secciones sindicales es "fluida" y ha reiterado, como ya avanzó en el pleno, que el compromiso por parte de la Delegación de Recursos Humanos de que los policías no tendrían que trabajar ningún evento que no se hubiese cobrado del 2025 sigue en pie, al igual que sería mayo el mes tope para hacer esos abonos y ponerse al día con lo adeudado.

"Tenemos que destacar que el derecho al cobro de este evento extraordinario nace de un acuerdo al que se llegó en el mes de enero, o sea, los derechos devengados son desde hace tres meses, porque decidimos nosotros, verdad que en una negociación con ellos, que se aplicaría para hacer efectivo estos eventos para el 2025", ha recordado la delegada.

Para mayo, el abono

De este modo, Bustos insiste en que la delegación tiene todavía por delante un mes y diez días para efectuar los pagos, no solo a Policía Local sino también a los empleados de Infraestructuras que también tienen derecho a eventos extraordinarios. "Seguimos manteniendo la conversación, por supuesto, con las secciones sindicales, seguimos con el compromiso firme de que se les paguen en el mes de mayo lo que resta del 2025", ha reiterado la delegada. En concreto, la Policía Local reclama el pago de las horas extras de la Magna, la Navidad y la Media Maratón de 2025. "Yo insisto que mi compromiso era que en el mes de mayo serían efectivos todos esos pagos que quedaban pendiente, y lo sigo manteniendo", ha dicho la delegada que dice desconocer cuántos agentes se han apuntado ya a hacer horas extras para el evento de las Cruces. "Desconozco ahora mismo el día de hoy cuánta gente las han solicitado", ha dicho Bustos.

Dispositivo de Policía Local en Córdoba. / AJ González / COR

Postura sindical

Los sindicatos de Policía Local, por su parte, han lanzado este lunes sendos comunicados en el que aseguran que "no hay avance" en las negociaciones con la Delegación de Recursos Humanos sobre el retraso de abonos e incumplimiento del calendario de pagos. En este sentido, lamentan no haber recibido ninguna propuesta de Capitulares para valorar la situación y sostienen que eso los obliga a mantener las medidas de presión solicitadas a los afiliados de no apuntarse a las horas extras en Cruces. Según los sindicatos, CSI, UGT y Siplib los trabajadores estarían secundando "mayoritariamente y sin fisuras" las propuestas elevadas por los sindicatos.