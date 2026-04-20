El Ayuntamiento de Córdoba adjudica la dirección de obra para un nuevo acceso al Jardín Alto del Alcázar y Caballerizas Reales

El Ayuntamiento de Córdoba, a través dela Gerencia de Urbanismo, ha adjudicado el contrato de servicios para la dirección de la ejecución de las obras de adecuación del Jardín Alto del Alcázar de los Reyes Cristianos que dotará el espacio de un nuevo acceso por el noreste a Caballerizas Reales. La nueva puerta, que se ubicará en el lateral de la antigua entrada al Alcázar, permitirá la entrada en un futuro al espacio museístico que el Consistorio quiere abrir en la primera planta de las Caballerizas, justo encima de la cuadra principal.

Este contrato se adjudica a Eduardo López Baena por un precio de 12.250,00 euros, más 2.572,50 euros de IVA (14.822,50 euros en total). Esta empresa ha resultado ser la más ventajosa de las dos ofertas presentadas a la licitación.

Así será el nuevo acceso a las Caballerizas Reales. / CÓRDOBA

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La actuación se engloba en el marco de una actuación integral que el Ayuntamiento, de la mano de Córdoba Ecuestre (la asociación que tiene cedido el espacio), impulsará en las Caballerizas para convertirlas en el Centro Internacional del Caballo.

Recreación de cómo quedará la futura plaza ajardinada, con una de las torres del Alcázar a la izquierda y Caballerizas a la derecha / CÓRDOBA

Una nueva entrada a Caballerizas

La actuación de la adecuación del jardín alto en sí misma tendrá un presupuesto global de 660.000 euros (impuestos incluidos) y un plazo de ejecución es de ocho meses. La zona en la que se intervendrá, donde se situará el nuevo portillo de entrada, tiene un espacio ajardinado elevado. Se trata de un jardín clásico ordenado mediante caminos terrizos que definen parterres cuadrangulares y con dos fuentes. Además, bajo el jardín existe un pasadizo subterráneo que comunicaba el Alcázar con Caballerizas. Lo que se busca con la obra es, por un lado, separar el extremo norte del Jardín Alto del Alcázar para incorporar su superficie al espacio libre de la explanada y habrá que rebajar la cota a nivel de calle (unos dos metros) para que se acceda por ahí a Caballerizas.