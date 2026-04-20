José Alberto Alcántara, nuevo secretario general del Pleno de Córdoba, en sustitución de Valeriano Lavela

El granadino, aunque afincado desde hace años en Córdoba, José Alberto Alcántara Leonés será el nuevo secretario general del Pleno de Córdoba, en sustitución de Valeriano Lavela que ha estado al frente de esta responsabilidad en las últimas dos décadas y de Carmen Parra, que ha hecho estas laborales de manera provisional durante los últimos meses. El alcalde de la ciudad, José María Bellido, designará a Alcántara oficialmente en los próximos días, después de haberse culminado un procedimiento que ha congregado a otros cinco aspirantes.

La elección del secretario general del Pleno en municipios de gran población es competencia del alcalde o presidente de la Corporación. El nombramiento se realiza mediante el sistema de libre designación entre funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional, requiriendo su aprobación.

Un extenso curriculum

José Alberto Alcántara Leonés, Licenciado en Derecho por la Universidad de Córdoba y Máster en Derecho Autonómico y Local es funcionario con habilitación de carácter nacional perteneciente a las tres subescalas de Secretaría Intervención, Intervención categoría superior y Secretaría categoría superior. Hasta la fecha desempeñaba el puesto de titular del órgano de apoyo de la junta de gobierno local asistiendo jurídicamente a este órgano presidido por José María Bellido. Con anterioridad, Alcántara fue secretario general de los Ayuntamientos de Cabra y de Montilla, además de ser Interventor en los Ayuntamientos de Montoro, La Rambla y Olvera (Cádiz).

Además, es profesor asociado del Departamento de Derecho Público y Económico de la Universidad de Córdoba (UCO) desde el año 2010. Como curiosidad, apuntar que José Alberto es hermano de María Isabel Alcántara, quien también desempeñó las labores de secretaria general del Pleno de Córdoba durante varios años. Años más tarde de su marcha, en 2019 regresó como directora general de Administración Electrónica.

Secretario general de Pleno

En España, la profesión de secretario del Pleno tiene más de 200 años, desde las Cortes de Cádiz. Podría decirse que son los notarios del Ayuntamiento y los garantes de que se cumple la legalidad. En el caso de municipios de gran población existe, además, la figura del titular del órgano de apoyo a la junta de gobierno, que asesora al equipo de gobierno y que es la que desempeñaba con anterioridad Alcántara.