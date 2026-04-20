Crimen machista en la Fuensanta
El abogado de la familia de Tulia pide investigar si hubo llamadas a la Policía antes del crimen y cómo actuó el cuerpo
La acusación de la muerte de Tulia busca esclarecer si hubo alguna intervención policial en el domicilio donde ocurrió el crimen y si se comprobó la presencia del presunto asesino
El abogado de la familia de Tulia, la mujer asesinada por su expareja hace una semana en un edificio de la Fuensanta, ha solicitado esclarecer si hubo avisos a la Policía en las horas previas al crimen y si el presunto autor incumplió la orden de alejamiento que tenía en vigor.
En un escrito presentado este lunes en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Córdoba, al que ha tenido acceso Diario CÓRDOBA, la acusación particular de Tulia pide al Cuerpo Nacional de Policía que informe sobre si recibió llamadas telefónicas entre el sábado 11 de abril y el lunes 13, ambos días inclusive. En especial, solicita datos sobre posibles avisos durante la noche del domingo y la madrugada del lunes, incluyendo la hora, el contenido y las actuaciones realizadas tras dichas comunicaciones.
Asimismo, el escrito reclama que se aclare si hubo alguna intervención policial en el domicilio donde ocurrieron los hechos y, en su caso, si los agentes comprobaron la presencia del investigado en el inmueble, lo que podría suponer un incumplimiento de la orden de alejamiento en vigor.
Declaración del hijo de la víctima
Por otro lado, la acusación solicita la declaración en sede judicial del hijo de la víctima en calidad de testigo. En el escrito también pone el foco en la situación de la vivienda en la que residía Tulia, y sostiene que su hijo seguía haciendo un uso habitual de la misma, pese a encontrarse cursando estudios en Madrid.
La acusación advierte al juzgado de que ha tenido conocimiento, a través de familiares del investigado, de una supuesta intención de cambiar la cerradura del inmueble, una actuación que, a su juicio, podría constituir un delito de coacciones si impidiera el acceso del hijo de la fallecida a la casa.
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