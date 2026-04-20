Más de 5.000 personas podrían beneficiarse de la regularización de migrantes en Córdoba, que suma más de 200 solicitudes en los primeros días

Más de 200 inmigrantes son los que, hasta ahora, han presentado la solicitud de la regularización extraordinaria en Córdoba. Lo han hecho, la mayoría, de forma telemática (113) y casi un centenar de manera presencial en este primer día de citas, 24 en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y aproximadamente unos 70 en las oficinas de Correos habilitadas en la capital cordobesa. Las previsiones apuntan a que entre 4.000 y más de 5.000 personas podrían beneficiarse de este proceso extraordinario en la provincia.

Así lo han detallado la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana María López Losilla, acompañada por el director provincial del INSS en Córdoba, Joaquín de Gea, y Raquel Casado, jefa de la Dependencia de Trabajo e Inmigración en la provincia, donde este lunes ha comenzado la atención presencial tras la apertura del procedimiento por vía telemática el pasado 16 de abril. En total, unas 207 personas han formalizado ya su solicitud en menos de una semana, en un inicio que las autoridades califican de progresivo y sin incidencias destacables.

Las oficinas de Correos abren de 8.30 a 17.30 horas para la atención presencial para el proceso de regularización de inmigrantes /

La subdelegada ha subrayado que "todo el runrún que había se está viendo que no era tal, porque nuestras oficinas están perfectamente atendidas y no se está produciendo ningún tipo de incidencia destacable". En esta línea, ha añadido que el proceso se está desarrollando "de lo más racional y correcto", sin que se hayan registrado colapsos en las oficinas habilitadas. Donde sí está habiendo más incidencias es en las oficinas del Ayuntamiento de Córdoba, aunque la subdelegada ha señalado que "nosotros no podemos hacer nada", explicando que se ha intentado "ser lo más objetivos posible" con los requisitos exigidos para garantizar la validez del proceso.

Tiempo medio: 20 minutos por solicitud

En cuanto al dispositivo presencial, el INSS cuenta con 36 citas diarias, aunque en esta primera jornada solo se han cubierto 24. La atención se organiza en cuatro mesas, con un tiempo medio de unos 20 minutos por solicitud. Por su parte, las oficinas de Correos habilitadas en la capital cordobesa están gestionando en torno a 70 citas diarias, lo que eleva la capacidad conjunta por encima de las 100 atenciones al día, sin contar con las telemáticas, abiertas 24/7.

El director provincial del INSS en Córdoba, Joaquín de Gea, ha destacado la implicación del personal en este arranque: "Se está atendiendo a todos los solicitantes y, si hace falta más tiempo, se estará hasta la hora que sea para completar la atención", ha señalado, al tiempo que ha reconocido que los funcionarios aún se están adaptando al nuevo aplicativo.

Pese a la disponibilidad de citas, la demanda presencial no ha alcanzado todavía su capacidad máxima. Según han explicado desde la Subdelegación, esto se debe en parte a que muchos solicitantes aún no disponen de toda la documentación requerida, especialmente certificados de antecedentes penales de su país de origen de los países en los que hayan residido en los últimos cinco años, así como el certificado de vulnerabilidad, que está generando largas colas en el Ayuntamiento de Córdoba.

Por su parte, la jefa de la Dependencia de Trabajo e Inmigración ha querido aclarar algunos aspectos del procedimiento. "No es necesario el certificado de vulnerabilidad en todos los casos", ha recordado, detallando que existen varias vías de acceso a la regularización: "Una es tener un trabajo o previsión de tenerlo; otra, contar con familiares o hijos en España; y el certificado de vulnerabilidad sería para quienes no se encuentren en esas situaciones". Los solicitantes de asilo tampoco lo necesitan.

Casado también ha recordado que tanto el INSS como las oficinas de Correos "recogen la documentación y dan de alta la solicitud, pero no resuelven los expedientes", que serán tramitados posteriormente por las oficinas de Extranjería.

Estimación de unas 5.000 personas beneficiadas

Las previsiones apuntan a que entre 4.000 y 5.000 personas podrían beneficiarse de este proceso extraordinario en la provincia de Córdoba, aunque las autoridades reconocen que se trata de una estimación abierta. El plazo para presentar solicitudes permanecerá activo hasta finales de junio. Esta cifra incluye la situación de alrededor de un millar de personas en la provincia de Córdoba que ya habían solicitado un arraigo. Estos expedientes se están tramitando ahora por un procedimiento simplificado dentro de un plan de choque impulsado por la administración para agilizar su resolución. El objetivo es que queden resueltos antes del 15 de junio, de modo que, en caso de ser denegados, los solicitantes puedan todavía acogerse a la vía de regularización extraordinaria antes de que finalice el plazo.

Más allá de los datos, López Losilla ha querido destacar el componente humano del proceso, poniendo el foco en "la ilusión y los nervios" que muestran muchos de los solicitantes. "Es gente que estaba en nuestro país trabajando, ayudando a que la economía vaya hacia arriba y que no contaba con todos los derechos que cualquier persona se merece", ha afirmado.

En muchos casos, se trata de personas que llevan años en situación irregular, con arraigo en la provincia y, en algunos casos, con hijos escolarizados. Para ellas, este proceso supone una oportunidad para regularizar su situación administrativa y acceder a derechos laborales y sociales en igualdad de condiciones.