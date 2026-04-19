Desde el principio hasta el final. Cohete Suárez ha dominado con autoridad el Rally Sierra Morena, que conquista por segundo año consecutivo y entra así en la historia de la prueba. En clave política, el PP ha abierto en Córdoba su campaña para las autonómicas con Alberto Núñez Feijóo al frente, quien animó a trabajar por “la estabilidad” ante una mayoría que, dijo, “es dificilísima”. Y en el calendario festivo, la romería de Santo Domingo ha vuelto a subir hoy hasta el santuario con carrozas nuevas y la alegría de siempre.

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