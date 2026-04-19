La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El triunfo incontestable de Cohete Suárez en el Rally Sierra Morena, el paso de Feijóo por Córdoba en la precampaña de las andaluzas y la romería de Santo Domingo, principales temas con los que cerrar la semana
Desde el principio hasta el final. Cohete Suárez ha dominado con autoridad el Rally Sierra Morena, que conquista por segundo año consecutivo y entra así en la historia de la prueba. En clave política, el PP ha abierto en Córdoba su campaña para las autonómicas con Alberto Núñez Feijóo al frente, quien animó a trabajar por “la estabilidad” ante una mayoría que, dijo, “es dificilísima”. Y en el calendario festivo, la romería de Santo Domingo ha vuelto a subir hoy hasta el santuario con carrozas nuevas y la alegría de siempre.
- Cohete Suárez conquista el Sierra Morena por segunda vez y entra en la historia del rally cordobés
- Núñez Feijóo, en Córdoba: "Trabajad por la estabilidad, la mayoría absoluta es dificilísima"
- Córdoba estrena carrozas y alegría en una jornada radiante 'Caminito de Santo Domingo': "El camino te alarga la vida"
Además, destacamos estas otras noticias:
Elecciones andaluzas
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Córdoba Ciudad
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Provincia
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Deportes
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Internacional
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