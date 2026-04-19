Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Feijóo en CórdobaRomería de Santo DomingoEmpleo UCOCórdoba CFEmprendedoresSelección española femeninaETS PozoblancoViñuela ShoppingToros en CórdobaAvacor
instagramlinkedin

La actualidad del día

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El triunfo incontestable de Cohete Suárez en el Rally Sierra Morena, el paso de Feijóo por Córdoba en la precampaña de las andaluzas y la romería de Santo Domingo, principales temas con los que cerrar la semana

Cohete Suárez (Skoda Fabia RS), durante la última etapa.

Cohete Suárez (Skoda Fabia RS), durante la última etapa. / Bruno Penas

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

Desde el principio hasta el final. Cohete Suárez ha dominado con autoridad el Rally Sierra Morena, que conquista por segundo año consecutivo y entra así en la historia de la prueba. En clave política, el PP ha abierto en Córdoba su campaña para las autonómicas con Alberto Núñez Feijóo al frente, quien animó a trabajar por “la estabilidad” ante una mayoría que, dijo, “es dificilísima”. Y en el calendario festivo, la romería de Santo Domingo ha vuelto a subir hoy hasta el santuario con carrozas nuevas y la alegría de siempre.

Además, destacamos estas otras noticias:

Elecciones andaluzas

Córdoba Ciudad

Provincia

Deportes

Noticias relacionadas

Internacional

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La taberna de Córdoba que conquistó a Ava Gardner y mantiene viva la cocina más tradicional: 'Es el rincón último de la autenticidad
  2. Rally Andalucía Sierra Morena 2026 de Córdoba, en directo | Iván Ares logra la victoria en el tramo de Espiel
  3. Largas colas en el Ayuntamiento de Córdoba para obtener documentos para la regularización de inmigrantes
  4. Defienden en Roma que la Córdoba romana se fundó en el Parque Cruz Conde y no en el centro
  5. Julián Urbano asegura que en la Feria de Córdoba solo quedan 'dos huecos libres' y que con la repesca de casetas espera el 'lleno total
  6. Un hombre con alzheimer hiere a su pareja octogenaria en Ciudad Jardín
  7. El gobierno local de Córdoba se compromete a arreglar la plaza de La Corredera y a reponer las farolas tras las denuncias sobre su estado
  8. Lucena estrena un sendero peatonal que conecta el casco urbano con la Sierra de Aras

Los fallecidos en Córdoba el domingo 19 de abril

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Una persona resulta herida tras la colisión entre un turismo y una moto en el polígono del Granadal

Una persona resulta herida tras la colisión entre un turismo y una moto en el polígono del Granadal

Juanma Moreno anuncia en Córdoba una ley contra la despoblación y la ejecución de la Autovía del Olivar

Juanma Moreno anuncia en Córdoba una ley contra la despoblación y la ejecución de la Autovía del Olivar

Por Andalucía celebra el toque de atención al PP por el "uso partidista" de las nuevas urgencias de Córdoba

Por Andalucía celebra el toque de atención al PP por el "uso partidista" de las nuevas urgencias de Córdoba

Adamuz se cuela en la precampaña andaluza: "Por más que se empeñen en taparlo, todo se sabrá", afirma Núñez Feijóo

Adamuz se cuela en la precampaña andaluza: "Por más que se empeñen en taparlo, todo se sabrá", afirma Núñez Feijóo

Córdoba estrena carrozas y alegría en una jornada radiante 'Caminito de Santo Domingo': "El camino te alarga la vida"

Córdoba estrena carrozas y alegría en una jornada radiante 'Caminito de Santo Domingo': "El camino te alarga la vida"

Núñez Feijóo, en Córdoba: "Trabajad por la estabilidad, la mayoría absoluta es dificilísima"

Tracking Pixel Contents