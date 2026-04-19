La mitad de los alumnos de la Universidad de Córdoba trabaja en un empleo relacionado con lo que ha estudiado según una encuenta de la UCO y en la que se refleja una mejora de los datos respecto al año anterior. Por otro lado, seis de cada diez emprendedores cordobeses superan el primer año de negocio, lo que la convierte en la segunda provincia andaluza con mejor índice de superviviencia. En deportes, un agónico gol de Percan dio al Córdoba CF su tercera victoria consecutiva, en este caso frente a la Cultural Leonesa (1-2).

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