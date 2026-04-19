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La actualidad del domingo 19 de abril

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El éxito en la empleabilidad de los alumnos de la UCO tras dejar la Universidad, la supervivencia de los emprendedores cordobeses tras su primer año y la agónica victoria del Córdoba CF, principales asuntos de este domingo

Estudiantes, durante una clase impartida en un aula del campus de Rabanales de la Universidad de Córdoba.

Estudiantes, durante una clase impartida en un aula del campus de Rabanales de la Universidad de Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

Córdoba

La mitad de los alumnos de la Universidad de Córdoba trabaja en un empleo relacionado con lo que ha estudiado según una encuenta de la UCO y en la que se refleja una mejora de los datos respecto al año anterior. Por otro lado, seis de cada diez emprendedores cordobeses superan el primer año de negocio, lo que la convierte en la segunda provincia andaluza con mejor índice de superviviencia. En deportes, un agónico gol de Percan dio al Córdoba CF su tercera victoria consecutiva, en este caso frente a la Cultural Leonesa (1-2).

Además, destacamos estas otras noticias:

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