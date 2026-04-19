La actualidad del domingo 19 de abril
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El éxito en la empleabilidad de los alumnos de la UCO tras dejar la Universidad, la supervivencia de los emprendedores cordobeses tras su primer año y la agónica victoria del Córdoba CF, principales asuntos de este domingo
La mitad de los alumnos de la Universidad de Córdoba trabaja en un empleo relacionado con lo que ha estudiado según una encuenta de la UCO y en la que se refleja una mejora de los datos respecto al año anterior. Por otro lado, seis de cada diez emprendedores cordobeses superan el primer año de negocio, lo que la convierte en la segunda provincia andaluza con mejor índice de superviviencia. En deportes, un agónico gol de Percan dio al Córdoba CF su tercera victoria consecutiva, en este caso frente a la Cultural Leonesa (1-2).
- La mitad de los titulados de la Universidad de Córdoba logra empleo relacionado con su formación
- El 63% de los emprendedores cordobeses sobreviven al primer año de negocio: "Lo difícil es mantenerse"
- El Córdoba CF mantiene el vuelo y sentencia a la Cultural Leonesa con un gol sobre la bocina de Percan (1-2)
Además, destacamos estas otras noticias:
Deportes
- Automovilismo | Cohete Suárez lidera un festival español a la conclusión de la segunda jornada del Rally Sierra Morena
- La jornada en Tercera | El Ciudad de Lucena acaricia el ascenso tras superar al Bollullos
- España pasa por Córdoba como un ciclón y golea a Ucrania (5-0)
Córdoba ciudad
- Raquel Castro, presidenta de Avacor: «Se debería mirar con lupa a aquellas plataformas ‘alegales’ para el sector»
- Crónica política | Farolillos del padrón, unos pican y otros...
- Empleabilidad en la UCO: estudios y trabajo, una conexión que busca mejorar
- Luis Martínez, CEO de Flamingo Biolab en Córdoba: "La empresa está creciendo, hemos pasado de un trabajador el año pasado a siete en enero”
- La taberna de Córdoba que conquistó a Ava Gardner y mantiene viva la cocina más tradicional: "Es el rincón último de la autenticidad"
Cofradías
Provincia
- Una nueva consulta en Pozoblanco ayuda a prevenir enfermedades de transmisión sexual
- Lucena estrena un sendero peatonal que conecta el casco urbano con la Sierra de Aras
Campo
España
- María Corina Machado exalta el ánimo de miles de venezolanos exiliados en al Puerta del Sol: "A hacer las maletas, porque vamos de vuelta"
- El progresismo mundial se da un baño de esperanza en Barcelona para frenar la ola reaccionaria
- Rally Andalucía Sierra Morena 2026 de Córdoba, en directo | El tramo de calificación abre la competición
- El Pleno de Córdoba da luz verde definitiva a la ampliación del hospital San Juan de Dios para construir un nuevo edificio en la cota superior del actual aparcamiento
- El tramo urbano del Rally Sierra Morena obliga a cerrar Vallellano este viernes: horarios y accesos restringidos en Córdoba
- Defienden en Roma que la Córdoba romana se fundó en el Parque Cruz Conde y no en el centro
- Córdoba exige a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que cumpla con las obras pendientes para evitar inundaciones
- Mapa de las cámaras de Córdoba: el Ayuntamiento instala los nuevos dispositivos para controlar el tráfico en la ciudad
- El espectáculo del Rally Andalucía Sierra Morena arranca en Las Tendillas
- El hospital Reina Sofía rinde homenaje a sus 28.363 profesionales en la gala por su 50 aniversario en Córdoba