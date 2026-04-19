La 'Thoracata', la colosal escultura romana de Córdoba que pudo superar los 3 metros y sigue siendo un enigma

Entre los vestigios arqueológicos más sorprendentes de la Córdoba romana destaca una figura imponente, fragmentada pero aún majestuosa: la Thoracata, una escultura colosal que, dos mil años después, sigue planteando preguntas fascinantes.

Esta pieza de mármol de grano fino, fechada en la primera mitad del siglo I d.C. representa a un personaje masculino en actitud de marcha. Viste túnica, coraza metálica y manto. Le faltan la cabeza, los brazos y las piernas desde las rodillas, pero incluso así conserva una presencia rotunda: mide 1,90 metros de altura sin pedestal, y pudo alcanzar los 3,5 metros en su forma original. Su función, mostrar la autoridad del emperador como descendiente de figuras públicas.

Una escultura nacida en la nueva Roma

Para entender su significado hay que viajar al momento en que Córdoba se reinventa como Colonia Patricia. Tras la devastación sufrida en la batalla de Munda y el asesinato de César, la ciudad resurge bajo el impulso de Octaviano Augusto. Convertida en colonia romana, amplía su trazado, monumentaliza sus espacios y, sobre todo, redefine su imagen pública.

El foro de la ciudad, centro neurálgico de la vida política, económica y religiosa, se transforma en un escenario donde la arquitectura y la escultura transmite la entrada de Roma en una nueva era. Es precisamente en este contexto donde encaja la Thoracata. Su hallazgo en la calle Morería la sitúa en el entorno del foro, probablemente en un espacio público donde los ciudadanos recibían el mensaje que buscaba transmitir.

El enigma

A primera vista, la escultura impresiona por su calidad técnica. Está labrada con cincel, pulida con detalle y enriquecida con motivos decorativos. Pero lo verdaderamente revelador está en lo que busca representar. El escultor incluye una decoración muy significativa, tanto que puede resultar clave en la interpretación de la pieza, especialmente en la coraza. Detalles que representaban la abundancia, la fertilidad y el orden.

Rómulo, en una recreación de Mohawk Games. / Mohawk Games

Pero la gran pregunta es, ¿a quién representa? Los especialistas han centrado el debate en dos figuras míticas fundamentales en Roma: Rómulo, símbolo de la virtud, la victoria y el origen guerrero de Roma, y Eneas, encarnación de la piedad y el deber familiar. La ausencia de ciertas piezas de armadura y la disposición del manto podrían apuntar a Eneas en su huida de Troya. Pero la simbología de la coraza sugiere una identificación con Rómulo, hijo del dios de la guerra.

Grupo escultórico que representa a Eneas cargando a Anquises, procedente de un mausoleo de Colonia. / Museum Bonn (Alemania)

Un relato en piedra

Más allá de su identidad concreta, la Thoracata es un ejemplo extraordinario del uso político del arte en Roma. Bajo Augusto, el Imperio no solo se construye con legiones, sino también con imágenes. La literatura, la arquitectura y la escultura forman un lenguaje común destinado a transmitir valores. En Córdoba, como en otras capitales, también tiene su reflejo.

Fachada del Museo Arqueológico de Córdoba. / CÓRDOBA

El estado de conservación de la pieza no impide apreciar su grandeza. Al contrario, sus ausencias alimentan la imaginación. ¿Sostenía Rómulo las armas de un enemigo vencido? ¿Cargaba Eneas a su padre Anquises mientras guiaba a su hijo? Algunos hallazgos cercanos, como un pie con calzado o fragmentos escultóricos, apuntan a que la figura pudo formar parte de un grupo mayor.

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Hoy, esta escultura se integra en una de las colecciones arqueológicas más destacadas de España en el Museo Arqueológico de Córdoba. Sea Rómulo o Eneas, lo cierto es que la Thoracata, aunque incompleta, sigue cumpliendo su función original: transmitir un mensaje poderoso. Uno que, dos milenios después, todavía resuena en Córdoba.