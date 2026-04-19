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Una persona resulta herida tras la colisión entre un turismo y una moto en el polígono del Granadal de Córdoba

El accidente ha tenido lugar este domingo en la avenida del Zafiro, a la altura del centro comercial Carrefour Zahira

Vista del polígono del Granadal.

Vista del polígono del Granadal. / Lola Ruiz

Pilar Cobos

Pilar Cobos

Córdoba

La colisión entre un turismo y una moto registrada este domingo en el polígono del Granadal de Córdoba ha dejado una persona herida, según afirman testigos de los hechos y avanza el servicio de Emergencias 112 Andalucía a este periódico.

El accidente ha tenido lugar en la avenida del Zafiro, a la altura del centro comercial Carrefour Zahira, en torno a las 18.00 horas. Hasta el lugar se han desplazado efectivos sanitarios, de la Policía Nacional y de la Local.

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Por el momento, los servicios de emergencias no disponen de datos sobre el estado de salud de la víctima, aunque testigos presenciales indican que esta persona yacía en el suelo a la llegada de los agentes de la Policía Nacional, en tanto era atendida por los sanitarios.

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