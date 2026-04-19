Sucesos
Una persona resulta herida tras la colisión entre un turismo y una moto en el polígono del Granadal de Córdoba
El accidente ha tenido lugar este domingo en la avenida del Zafiro, a la altura del centro comercial Carrefour Zahira
La colisión entre un turismo y una moto registrada este domingo en el polígono del Granadal de Córdoba ha dejado una persona herida, según afirman testigos de los hechos y avanza el servicio de Emergencias 112 Andalucía a este periódico.
El accidente ha tenido lugar en la avenida del Zafiro, a la altura del centro comercial Carrefour Zahira, en torno a las 18.00 horas. Hasta el lugar se han desplazado efectivos sanitarios, de la Policía Nacional y de la Local.
Por el momento, los servicios de emergencias no disponen de datos sobre el estado de salud de la víctima, aunque testigos presenciales indican que esta persona yacía en el suelo a la llegada de los agentes de la Policía Nacional, en tanto era atendida por los sanitarios.
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