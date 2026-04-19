Emprendimiento joven en Córdoba
Luis Martínez, CEO de Flamingo Biolab en Córdoba: «La empresa está creciendo, hemos pasado de un trabajador el año pasado a siete en enero»
El ingeniero biomecánico cordobés Luis Martínez fundó la compañía mientras trabajaba en otra empresa tras desarrollar un algoritmo para simular cirugías cardíacas en modelos 3D
Luis Martínez tiene 27 años, estudió Ingeniería Biomecánica en la Universidad de Córdoba y desde hace casi tres años, es el CEO de Flamingo Biolab. La idea de crear su propia empresa llegó a raíz del Trabajo Fin de Grado (TFG), cuando se propuso como reto tratar de replicar el corazón de un niño de ocho años a partir de un TAC. «Creamos un algoritmo que extraía más tejidos de los que eran visibles en esa prueba y aplicándolo a un modelo con impresión 3D pudimos simular la cirugía».
Viendo el resultado, pensó que algo así no debía quedarse sobre el papel porque podía ser útil a la sociedad, así que mientras trabajaba en otra empresa, se esforzó por reunir el capital necesario y fundó Flamingo Biomechanical Lab. Desde julio de 2024 trabaja al cien por cien para su empresa. «Ahora trabajamos con bioimpresión de células y tenemos una plataforma de cirugía asistida, de un trabajador el año pasado hemos pasado a siete en enero con perspectiva de ser doce este año». Hay empleados de distinto perfil: "Ingenieros mecánicos, doctores en ingeniería biomédica, diseñadores de márketing y contables", añade.
Instalados en Rabanales 21, en la incubadora Córdoba Biotech, echa en falta más apoyo institucional. «Hay un margen de mejora para que el ecosistema empresarial se consolide y aportemos valor a la provincia", afirma, "nosotros trabajamos mucho más fuera de Andalucía que aquí, tenemos proyectos con Cataluña, Galicia, Cáceres o Gran Canaria, y eso es algo que no se entiende».
Según Luis, «crear una empresa así es algo complejo, no es lo mismo tener una buena idea que conseguir que el producto funcione en el mercado». Hubo un proceso de asesoramiento y aterrizaje antes de que la empresa despegara y el crecimiento ha sido exponencial. "Inicialmente, no era algo que tuviera en mente, pero cuando me embarqué en esto he ido aprendiendo y me gusta, de hecho, me encantaría montar otra empresa", señala.
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