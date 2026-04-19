Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, domingo 19 de abril de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada.
Música
Concierto familiar ‘Kacharristán’
Desde el lejano país de Kacharristán llegan dos músicos solistas invitados que, ante una crisis de basura sin precedentes, decidieron construir sus instrumentos con residuos y objetos cotidianos. Localidades: 8 euros.
CÓRDOBA. Teatro Góngora.
Jesús y María.
12.00 horas.
Teatro-danza
‘Peter Pan. El ballet de Nunca Jamás’
En esta adaptación la danza y la luz recrean el viaje inolvidable de Wendy, Peter y las niñas perdidas hacia un universo de libertad, amistad y fantasía. Entradas: 5 euros.
CÓRDOBA. Teatro Avanti.
María Auxiliadora, s/n.
18.00 horas.
Teatro
‘Gira el mundo, caracol’
En medio de un mundo en constante transformación, un pequeño caracol se aventura a descubrir la inmensidad del bosque y sus ciclos naturales. Entradas: 9 euros.
CÓRDOBA. Teatro Avanti.
María Auxiliadora, s/n.
12.00 horas.
Rafael Romero de Torres
Últimas visitas guiadas a la exposición en el Museo de Bellas Artes
El Museo de Bellas Artes conmemora el 160 aniversario del nacimiento de Rafael Romero de Torres con una exposición que rescata su legado artístico y promueve su merecido reconocimiento. Con el título Rafael Romero de Torres. Del academicismo al realismo social la muestra reúne una selección de sus obras más emblemáticas en las que se percibe la huella de su inicial formación académica.
CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes.
Plaza del Potro, 1.
11.00 horas.
Cultura
Novena jornada de la 45 Feria del Libro Antiguo y de Ocasión
Durante un mes, librerías de toda España vendrán a Córdoba con joyas bibliográficas, ediciones únicas y libros en oferta que esperan encontrar nuevas manos lectoras..
CÓRDOBA. Bulevar Gran Capitán.
De 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.
Ciclo ‘Trasteando’
Recital de Carmen García
Dentro del programa de Trasteando con la guitarra flamenca, tendrá lugar un recital a cargo de la guitarrista Carmen García, y Romina Vázquez, a la percusión. Entrada libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Posada del Potro.
Plaza del Potro.
12.00 horas.
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