La Diputación de Córdoba regala ejemplares e instala Cabinas Literarias para celebrar el Día del Libro

La Diputación de Córdoba se suma el próximo 22 de abril a la celebración del Día Mundial del Libro con la actividad Quiero ser libro, con el mismo formato que en años anteriores que consiste en la colocación de mesas para el público en la puerta principal del Palacio de la Merced, sede de la institución provincial, desde las 10 hasta las 13.30 horas.

El delegado de Cultura de la institución provincial, Gabriel Duque, ha recalcado que “es un evento dinámico y participativo, en el que se han unido distintas delegaciones y servicios de la Diputación en aras de un trabajo transversal, multidisciplinar y colaborativo”.

La finalidad, ha ahondado el diputado, “es establecer sinergias y ofrecer un programa que celebre el amor por la lectura y los libros fomentando este hábito entre la población en general”.

La Delegación de Cultura, coordinadora del evento, junto con la de Igualdad y el Departamento de Publicaciones, Archivo y Biblioteca y el de Medio Ambiente, dispondrán en la entrada del edificio varias mesas con libros que se regalarán a las personas que pasen por el lugar.

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Como novedad, este año se instalarán las Cabinas Literarias, tres cabinas telefónicas inglesas desde las que escuchar a través del auricular poemas de Lorca, Gloria Fuertes, Antonio Machado o Emily Dickinson, un fragmento de El Quijote, una entrada del diccionario de María Moliner y versos de Shakespeare en inglés.