«Se debería mirar con lupa a aquellas plataformas ‘alegales’ para el sector»

-La renovación de la directiva de la Asociación de Viviendas y Alojamientos Turísticos (Avacor) se ha producido de forma brusca o, al menos, parece que no ha estado enmarcada en un proceso habitual de relevo. En un comunicado afirmaron que se ha debido al descontento de un número importante de socios con la directiva anterior.

-Yo no diría que fue tan brusco. Empezamos a ver que algo pasaba y es que había una inactividad total por parte de la junta directiva y ya no podíamos, o no queríamos, normalizar esa situación. Digamos que, de alguna forma, deja de tener su razón de ser. Hay una junta directiva, ¿no actúa?, pues fuera. Éramos los socios los que nos solucionábamos las dudas y los problemas. Imagine que la primera persona del grupo que dijo que le acababan de denegar la licencia no tuvo ningún arropamiento por parte de las personas que llevaban la batuta, imagine qué desasosiego.

-Señalan que la anterior junta directiva incumplió la obligación de presentar las cuentas generales y de aprobar la gestión en una asamblea.

-Solicitamos una asamblea. Entre otros puntos que había que abarcar, estaba el decir: «Oye, pues o esto mejora o vamos a tener que hacer algún tipo de elección». No dio lugar. Antes de que se convocase la asamblea, hubo una baja en bloque. De hecho, teníamos lo único que funcionaba, un grupo de Whatsapp, y se disolvió sin previo aviso. Y nos quedamos en el limbo.

«Las viviendas turísticas benefician al barrio, a la ciudad, es dinero que se queda en Córdoba»

-¿La directiva anterior abandonó la asociación?

-Abandonaron el barco y pensaron que se iba a hundir.

-¿Cuántos socios tiene ahora ‘el barco’?

-Aproximadamente unas 200 personas componen la asociación. Socios que pagan su cuota y un grupo que le llamamos de invitados, que son personas que se están aproximando y que, como están viendo que funciona, se van dando de alta.

- ¿Mantiene, como afirmaba la presidenta anterior, Matilde de la Hoz, que la mayoría de propietarios de viviendas de uso turístico tienen solo una o dos viviendas, que no son grandes propietarios?

-Aquí (en la asociación), que sepamos, son propietarios de una o dos viviendas. Lo típico, la han heredado... Y también están personas que llevan esa gestión de pisos.

Raquel Castro, presidenta de Avacor. / A. J. González

-En los cuatro años de vida de Avacor, ¿qué pasos se han dado?

-En su momento tuvieron mucho contacto con administraciones, ayuntamientos, delegación, todo lo que hiciera falta para darse a conocer. También ingresaron en la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), lo que tiene que ver con turismo dentro de Córdoba y de empresarios dentro del sector turístico. Cuando yo llegué, ya estaba eso. La gran mayoría de los socios no estaban de acuerdo con ese tipo de gestión ni de ingreso, porque no se veían representados, no somos empresa ni cadena hotelera. Cuando yo llegué y me enteré, tampoco veía claro por qué entrar en CECO o la búsqueda de otro tipo de asociaciones que eran totalmente contrarias a nuestra tarea desde el punto de vista burocrático, legislativo y tal.

-¿Van a salir de CECO?

-Sí, ya están avisados. Estamos dentro del sector turístico, pero nosotros no somos empresa. No vamos a continuar en CECO seguramente.

-¿Los propietarios de viviendas turísticas pagan el IVA trimestral?

-No, esos son los apartamentos turísticos. Nosotros, de momento, y lucharemos por ello, no tenemos que pagar el IVA trimestral, porque no somos empresa, no tenemos un CIF. Somos una persona física que lleva una vivienda de uso turístico, que en su momento pide una licencia para poder ejercer. Y se nos solicitan los mismos requisitos que les piden a ellos, en el sentido del registro, el decreto con toda la normativa que tienes que tener dentro de tu piso, que si el extintor... También se nos carga con impuestos que ellos como empresa sí deben tener. Esa es una de las cosas que queremos empezar a trabajar, que se nos visibilice como lo que somos, pequeños propietarios. Yo, cuando hago la declaración a Hacienda, declaro los ingresos para que me retenga y que no me vuelva rica (ríe), pero ya está, es lo único que hacemos.

-Quieren mejorar las relaciones institucionales, ¿en qué sentido? ¿qué le puede pedir Avacor a las administraciones?

-Por ejemplo, Sadeco ha subido la cuota a toda Córdoba, pero a nosotros, mayoritariamente, nos han puesto un impuesto concreto de basura y agua que es como cinco o seis veces superior a cualquier cordobés, porque, según ellos, generamos mucha basura. ¿Es lo mismo generar la basura de dos días que estar viviendo de continuo en tu casa? No. Ni en aguas fecales, ni en bolsas de basura, ni en nada, porque (los clientes) están una o dos noches y hay días que no entra nadie. Nos obligan a tener un contenedor por tipo de basura, para papel, envases, cristales, no sé qué, y los tenemos dispuestos en distintas cajas con sus pegatinas, que nos ponen que tenemos que poner pegatinas. O sea, hasta inducimos a nuestros clientes a reciclar. Yo eso no lo hago en mi casa. Pues nada, se nos mete una clavada impresionante, 200 y pico euros al año de recibo. No somos empresa, con lo cual, no podemos tener las mismas cargas.

«Estamos dentro del sector turístico, pero no somos empresa. No vamos a continuar en CECO»

-¿Qué diferencia las viviendas turísticas de los apartamentos?

- Beneficiamos al barrio, a la ciudad, es un dinero que se queda en Córdoba. Recibimos a nuestros clientes, estamos en contacto por teléfono, sé de compañeros que han tenido que llevar a sus clientes a Urgencias. El feedback con nuestros clientes no tiene nada que ver. Es como si entrase una prima mía a pasar una noche y que no le falte de nada, ¿entiende? Y aún así, cumplimos con todo lo que la legislación nos pide.

-En el ‘boom’ de los pisos turísticos se demonizó un poco, entre comillas, la actividad en las comunidades de vecinos. ¿Se ha normalizado la convivencia? ¿Qué les diferencia respecto a otras actividades como despachos de abogados o gabinetes de estética?

-Nosotros, como sabemos quién entra en nuestra casa, le dejamos porque, además, ponemos nuestras normas, nos aseguramos de que no se traslade ningún malestar a la comunidad, porque esos vecinos han sido míos. Es como si igualmente yo hubiese tenido la vivienda con un alquiler a largo plazo.

-Parece que Avacor defiende el trato personal con los huéspedes, ¿están en contra de las cajas de llaves en la puerta de los edificios?

-Eso es más de apartamentos turísticos. Que haya algún compañero que, por una necesidad, tenga que tirar de una cajetilla... Porque imagínese que todo el mundo tiene derecho a irse de viaje, pero tú ya has atendido al cliente antes por teléfono, has tenido una videollamada, te han enseñado la documentación, has hecho el registro.

Aloturísticos en Córdoba / Noemí Caballero

-En los últimos años se ha fortalecido mucho la regulación de las viviendas turísticas, ¿ha limitado eso la expansión de este tipo de alojamiento?

-En todo el tiempo que llevo, recuerdo que ha sido una compañera la que se ha despedido de nosotros, pero por motivos personales. Fuera de Avacor no lo controlamos. Una vez que empiezas y que ya lo tienes todo que rueda, pues es un bache más, ya lo saltaremos. Por eso, cuando ha dicho antes lo de las instituciones, qué queremos conseguir, saltar esos baches y que, de alguna manera, no sean tan gordos.

-Cumplido un año de la moratoria a las nuevas viviendas turísticas en los distritos centro y sur de Córdoba, ¿cómo valoran la medida?

-A quien ha perjudicado es a aquellas personas que hubiesen echado ya la documentación para solicitarlo y que hubiesen preparado un piso. Los que estamos, la gran mayoría, estamos dentro de esas zonas tensionadas, como llaman ellos. Esperamos que se nos mantenga. Tenemos una moratoria de tres años, vamos a ver qué se inventan después de esto.

-¿Temen algo?

-Cualquier cosa, pero lo que vayan a inventarse, lo vamos a superar. A ver si nos dejan de flagelar ya e intentamos desde la asociación decir: «Oye, para un poquito el carro». Esas zonas tensionadas, mire por dónde, a quienes afectan es a las viviendas de uso turístico, pero a los apartamentos turísticos no. Dentro de las zonas tensionadas, y damos fe de ello porque, además, han salido en las noticias, se han generado apartamentos turísticos, el bloque entero o un local que han obrado y se han hecho tres o cuatro apartamentos turísticos. Entonces, ¿qué está pasando? Tú tensiona lo que quieras, pero lo tensionas para todos o no lo tensionas para nadie. Si dices que esa zona está acotada y ya no se puede hacer nada más, no se puede hacer nada más para nadie.

-¿No están de acuerdo, por tanto, con que proliferen los apartamentos turísticos y, al mismo tiempo, se limiten las viviendas de uso turístico?

-Si tú das permiso a un apartamento turístico fuera de la zona tensionada como se lo puedes dar a otro, ¿cómo das permiso a apartamentos turísticos o a hoteles dentro de la zona tensionada y a nosotros no?

«¿Le das permiso a apartamentos turísticos y a hoteles en zona tensionada y a nosotros no?»

-¿Se han reducido las viviendas turísticas ilegales en Córdoba desde que se exige un mayor control a las plataformas de internet que las anuncian?

-Sí, por supuesto. Sigue habiéndolas, pero se van denunciando. Eso beneficia en que salen los ilegales, a saber dónde se anunciarán. Igual que nos están mirando con lupa teniendo todo controlado, las autoridades deberían mirar con lupa también a aquellas plataformas, digamos, alegales para ese sector, que pueden ser Milanuncios, Wallapop... Es que he visto viviendas turísticas hasta en Wallapop.

-¿Desde la patronal denuncian también a las viviendas turísticas ilegales?

-No he hecho ninguna denuncia de ese tipo. En el momento que tengamos una reunión, se lo haremos saber a las autoridades.

-De acuerdo con el Registro de Turismo de la Junta de Andalucía, en la provincia de Córdoba existen 3.569 pisos turísticos, ¿el sector tiene margen de crecimiento?

-Si lo hay para los apartamentos turísticos y salen como debajo de las piedras, si una persona quisiera hacer uso de su vivienda, claro que sí, viviendas hay.

-¿Cómo ha afectado el accidente de la alta velocidad registrado en enero en Adamuz a la actividad de las viviendas turísticas?

-La actividad ha bajado entre un 10% y un 15%.

«Nos han puesto un impuesto de basura y agua cinco o seis veces superior al de cualquier cordobés»

-¿Puede haber propietarios que hayan destinado su vivienda a uso turístico por el miedo a la okupación ó a la ‘inquiokupación’?

-Puede ser un factor, sí. Si las personas que hayan pasado por esa situación hubieran tenido mucho más apoyo jurídico o más respaldo para que, si eso pasa, lo más tardar en uno o dos meses estuvieran fuera, pues evidentemente no tendrían ese miedo y podrían decir, bueno, lo mismo me da tenerlo en larga que en corta duración. Pero también le digo una cosa, que llevar para adelante, de forma personal, una vivienda de uso turístico... Si muchas de esas personas lo llegan a saber, quizás se hubiesen atrevido a larga duración pasara lo que pasara, porque hay que gestionar mucho.

-¿Cómo ha ido el año 2025 para las viviendas de uso turístico?

-Ha habido fechas muy buenas y ha habido fechas peores, como en todos los negocios. Conforme se acercan las fechas, la gente dice: «Mira, que al final me voy», pero no hay esas reservas con tres o cuatro meses de antelación, vamos más al día.

-¿Cuál es la previsión de actividad para la temporada alta que acaba de empezar?

-Como en esta última Semana Santa, casi hasta última hora van haciendo reservas, pero cancelan, reservan, cancelan, reservan y ya conforme se acerca, ahí los tienes. En mi caso, he tenido la Semana Santa completa, pero hasta que llegó había algunos claritos que ya se fueron cogiendo luego. Y para el resto de los compañeros, la impresión ha sido esa.

-¿Han tenido que bajar los precios para aumentar las reservas?

-Ha habido que bajarlos un poquito. La situación mundial y la situación de las personas, pues se lo piensan, pero al final se animan si les animas tú un poquito.

-¿Cuánto han bajado?

-No lo sé, imagine que si han tenido precios de 250 euros por noche, que hayan tenido que bajar a 220 o 200 euros, porque se van acercando a la fecha y ven que no tienen la demanda.