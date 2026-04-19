Córdoba estrena carrozas y alegría en una mañana radiante 'Caminito de Santo Domingo': "El camino te alarga la vida"

Quienes estén Córdoba, es posible que esta mañana les hayan despertado los cañonazos previos a la salida de las carrozas de la romería de Santo Domingo, una tradición del mayo cordobés que sigue viva gracias al empuje de las peñas y al compromiso de sus mujeres, pese al escaso relevo generacional.

Con el espíritu de convivencia, la devoción a San Álvaro y la alegría por bandera, los romeros han iniciado la marcha andando en dirección al santuario. En las carrozas, una mayoría de mujeres, vestidas para la ocasión han entonado las sevillanas y cánticos tradicionales para animar el Caminito de Santo Domingo.

Salida de la romería de Santo Domingo en Córdoba. / Chencho Martínez

Cada año, las peñistas se superan creando sus diseños de carroza. Junto a los escenarios tradicionales cordobeses, con los clásicos arcos de medio punto de la mezquita, se ha visto una carroza inspirada en una bodega con sus barriles de vino incluidos, otra emulando una barca y quizás la más original, la de Amigos de San Lorenzo, al estilo de coche de caballos tirado por una yegua de cartón y con la fuente de la Piedra Escrita en la parte de atrás.

Carroza con forma de barca, con muy pocas flores. / CÓRDOBA

La construcción de las carrozas que se estrenan este domingo y que circularán también camino de la romería de Linares o en la Batalla de las Flores, requiere un esfuerzo titánico que solo conocen quienes lo realizan. Detrás hay meses de trabajo y paciencia que dejan secuelas en las manos de las mujeres, encargadas de hacer una por una las miles de flores que las decoran mientras que los hombres se encargan de la estructura. Todo está hecho con mucho mimo a base de papel y cartón.

María José Panadero y Mª Carmen Jiménez, de Los romeros de La Paz. / Chencho Martínez

En la carroza de la peña decana, Los Romeros de la Paz, María José Panadero y Mª Carmen Jiménez, han recordado el origen de la fiesta, que nació fruto de un encuentro de amigos que en 1947 subieron a hacer un perol en Santo Domingo y más tarde, en la antigua taberna de La Paz del Realejo decidieron repetir cada año la salida. Tras unos años de parón, "la Federación de Peñas retomó la tradición en los años 80 y hasta ahora". Como en las Fallas de Valencia, antes de que empiece la feria, las carrozas se destruyen y hasta el año que viene. Este año, su carroza está inspirada en un diseño de Rafael Valverde, socio de honor fallecido que dejó los bocetos que les han guiado. Lo más curioso son los naranjos de uno de los laterales. "Las naranjas están hechas con globos llenos de gopaespuma, hay elementos hechos con cartones de huevo y de los rollos de papel higiénico, imaginación al poder".

La alegría es la seña de identidad de esta fiesta que abre el Mayo Festivo en abril saludando a la primavera, de la mano de las romeras. Para la romera mayor, Luna Fernández, de 14 años, "estar aquí supone un orgullo muy grande porque mi abuela es hermana mayor también y me ha inculcado desde pequeña el amor a esta fiesta". La romera mayor infantil, Lola Ureña, también estaba exultante de alegría esta mañana. "Mi madre lleva mucho tiempo en la hermandad y yo estoy muy agradecida de que me hayan dado la oportunidad de ser romera". Según su madre, Rosa Córdoba, "lo importante de esta jornada, además de la fiesta, es el sentido cristiano y la devoción a San Álvaro que nos une a todos".

Original carroza de Amigos de San Lorenzo, en forma de coche de caballos. / CÓRDOBA

Sobre la falta de relevo generacional, las peñistas hablan con resignación cuando miran al futuro. "Sacar adelante una carroza requiere mucho trabajo, son horas y horas recortando y fabricando cada flor a mano, hay que dedicarle tiempo y paciencia y eso es algo que la mayoría de los jóvenes no se plantean, aunque les guste hacer el camino o estar festejando en Santo Domingo", aseguran. Pero todas coinciden en algo: "Aquí estaremos mientras el cuerpo aguante, el camino nos alarga la vida".

Milagros Ares y sus amigos, a punto de iniciar el camino hacia Santo Domingo en Cordoba. / CÓRDOBA

Los caminos de Santo Domingo son inexcrutables y este año se ha visto a un grupo singular entre los acompañantes de la comitiva, una docena de amigos que se han animado a hacer la romería. "El año pasado, vinieron unos amigos a ver la salida y se quedaron con las ganas de hacer el recorrido", explica Milagros Ares, "este año, nos hemos sumado un grupo grande y vamos a hacerlo entero, no tenemos ni idea de cómo va esto, pero nos atrae hacer la ruta entera y participar de la convivencia". Si los dejan, están dispuestos a subir a una carroza. Aunque no son religiosos, hay algo que les atrae: "Yo soy de Córdoba y nunca había visto esta romería, me parece superbonito, me encanta el ambiente".