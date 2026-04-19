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Precampaña en Andalucía

Por Andalucía celebra el toque de atención al PP por el "uso partidista" de las nuevas urgencias de Córdoba

La coalición asegura que la Junta Electoral de zona le ha dado la razón en una denuncia presentada en relación a la inauguración del nuevo servicio para la zona de Levante

Tercer punto de Urgencias, en el centro de salud de Levante sur.

Tercer punto de Urgencias, en el centro de salud de Levante sur. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Por Andalucía ha valorado este domingo la resolución de la Junta Electoral de zona de Córdoba, "que da la razón a la denuncia presentada frente al uso partidista de recursos públicos por parte del PP en pleno periodo electoral", afirma en referencia al nuevo punto de urgencias de la capital, ubicado en el centro de salud de Levante sur y abierto desde el 9 de abril.

Según detalla, el órgano electoral ha determinado que "las publicaciones difundidas por el PP y por el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía (Adolfo Molina) vulneran la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, al constituir una campaña de logros en periodo electoral, quebrando así los principios de neutralidad, objetividad e igualdad entre las fuerzas políticas".

Mensaje en las redes sociales

La propia resolución recoge, según Por Andalucía, que "especial relevancia tiene el mensaje difundido en las redes sociales del PP de Córdoba, donde se vincula explícitamente la apertura del servicio público con expresiones de éxito político y el hashtag #JuanmaPresidente. Dicha publicación afirma que el centro sanitario es un ‘proyecto que se hace realidad para seguir mejorando la vida de los cordobeses’, lo que constituye una alusión directa a logros de gestión con una carga electoralista evidente dirigida a movilizar el voto".

Desde Por Andalucía se ha subrayado que "esta resolución confirma lo que ya veníamos denunciando: el intento del PP de utilizar la apertura del tercer punto de urgencias del centro de salud de Levante sur como herramienta de propaganda electoral".

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La coalición denuncia que, "frente a estas campañas de autopromoción, la ciudadanía sufre a diario las consecuencias del deterioro del sistema sanitario: centros de salud con demoras de entre 15 y 20 días, servicios de urgencias colapsados, listas de espera interminables y un evidente caos en la gestión de pruebas y cribados".

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