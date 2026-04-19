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Emprendimiento joven en Córdoba

Alicia Checa, CEO de Identidad Digital: «Aunque de niña te animan a ser funcionaria, mi sueño siempre fue tener mi empresa»

Alicia Checa, graduada en Derecho y ADE, fundó hace cinco años una agencia de comunicación que pronto incorporará una cuarta empleada y que organiza eventos y diseña estrategias de márketing personalizadas

Alicia Checa, CEO de Identidad Digital, en Córdoba.

Alicia Checa, CEO de Identidad Digital, en Córdoba. / AJ González

Araceli R. Arjona

Araceli R. Arjona

Alicia Checa es una emprendedora nata. Graduada en Derecho y ADE por la Universidad de Córdoba, hizo un máster de Marketing Digital y en cinco años creó una agencia de comunicación denominada Identidad Digital, que además organiza eventos como la cruz de mayo Entre Amigos, que fue la primera en instalarse en el Vial y ya ha creado tendencia.

Según relata, «aunque de niña nadie te dice que emprendas, siempre te animan a ser funcionaria o a trabajar para otros, el sueño de mi vida siempre fue tener mi propia empresa». Cuando saltó la pandemia, ella trabajaba para una multinacional en Madrid, que la envió a teletrabajar a casa, en Córdoba. En ese momento, salió una norma en el BOE que prohibía tener cartas de papel en los restaurantes y se le ocurrió «crear un QR que empecé a vender bar por bar, era algo que en ese momento apenas existía».

A la gente le gustó cómo trabajaba y ahí se enfocó en el marketing digital. «Nuestra agencia diseña estrategias de marketing personalizadas para todo tipo de empresas, tenemos clientes en la administración pública, en bodegas, clínicas dentales, restauración...», explica. Ahora mismo, son tres empleadas y, en breve, entrará una cuarta persona. Instaladas en el Parque Joyero (@identidadigital_), con ella trabajan una fotógrafa/videógrafa y dos personas formadas en comunicación y publicidad.

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Alicia Checa, CEO de Identidad digital en Córdoba. / AJ González / COR

Ser autónoma y tener empleados a su cargo es un desafío. «Siempre digo que me levanto todos los días acojonada porque no sabes qué va a pasar al día siguiente, esto es una lucha constante», asegura. Confiesa que los inicios son difíciles y que cuando empezó con el negocio de los QR hubo un momento de crecimiento y de saturación "que no supe gestionar bien y que me hizo perder clientes que me habría gustado conservar, porque al principio quieres cogerlo todo", pero ya ha aprendido la lección. De cara al futuro, quiere «crecer sin perder el valor añadido que damos al cliente, no quiero ser una agencia con 200 trabajadores y que el cliente sienta que es uno más».

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