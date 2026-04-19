Intermunicipal del PP
Adamuz se cuela en la precampaña andaluza: "Por más que se empeñen en taparlo, todo se sabrá", afirma Núñez Feijóo
El presidente nacional de los populares afirma que "se acredita que no hubo el mantenimiento adecuado y ni siquiera hay el respeto debido a las víctimas". Moreno Bonilla exige que se asuman responsabilidades políticas por la tragedia
La tragedia ferroviaria acontecida en Adamuz el 18 de enero pasado ha entrado en la precampaña de las elecciones andaluzas con las críticas del PP a la gestión del Gobierno de España. Durante la clausura de la intermunicipal celebrada este domingo en Córdoba, el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que "por más que se empeñen en tapar lo sucedido, por más que se empeñen en tapar y ocultar pruebas, por más soberbia que muestren, todo se sabrá".
Con estas manifestaciones, ha aludido a la actuación del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), que se halla ahora bajo la lupa por el estado de la vía y que ha retirado materiales del lugar del accidente sin autorización judicial. "Se acredita que no hubo el mantenimiento adecuado y ni siquiera hay el respeto debido a las víctimas", ha lamentado Feijóo.
Ante medio millar de asistentes, entre los que se hallaban alcaldes, concejales y otros cargos públicos populares, también ha afirmado que, "lamentablemente, jamás podremos devolverle a las familias sus seres queridos, pero os garantizo que el presidente de la Junta de Andalucía y su Gobierno pueden mirar a los ojos a todos los familiares de las víctimas".
Juanma Moreno: "Exijo que sepamos toda la verdad"
De su parte, el presidente de la Junta y candidato a la reelección en Andalucía, Juanma Moreno, ha criticado la falta de "explicaciones convincentes" sobre "el peor accidente que hemos tenido en la alta velocidad", que provocó 46 víctimas mortales y un centenar de heridos.
En su opinión, "la falta de autocrítica es escalofriante". Juanma Moreno ha aludido a las manifestaciones de las víctimas de la tragedia y ha exigido al Gobierno de España "que sepamos toda la verdad y que empiecen a asumir responsabilidades".
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