El 63% de los emprendedores cordobeses sobreviven al primer año de negocio: "Lo difícil es mantenerse"

Crear una empresa no es tarea fácil. El emprendimiento implica un riesgo que exige no solo una idea de negocio atractiva sino una inversión económica importante previa a la obtención de rentabilidad. Los entendidos en la materia denominan «el valle de la muerte» a ese momento inicial, en el que muchos emprendedores fracasan, porque los gastos superan a los ingresos. De ahí que sobrevivir al primer año puede ser determinante para dar viabilidad a una empresa.

La presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios, Esther Capitán, destaca el buen ritmo de creación de empresas que se da en Córdoba. «El problema es que el crecimiento no se sostiene y que lo mismo que surgen se mueren», apunta. Pese a ello, según el último informe sobre autónomos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, publicado en 2026 con datos de 2024, el 63% de los emprendedores cordobeses superaron el primer año de negocio, lo que sitúa a la provincia como la segunda con mayor tasa de supervivencia el primer año de Andalucía después de Málaga (68%).

Al cabo de los cuatro años, resisten el 36,3% de las empresas mientras que a los nueve años quedan el 20% de las que empezaron. Pese a las dificultades, 2025 acabó con 184 autónomos más, según ATA, pasando de 54.513 a 54.697 en la provincia. Los sectores con mayor crecimiento fueron el de la construcción (+172), el de las actividades científicas y técnicas (+144), el de las sanitarias (+97), el de comunicación (+50) y y el de actividades artísticas y de entretenimiento (+27). La presencia de autónomos cayó en sectores como el comercio (-369), la industria (-76) y transportes (-136).

Crecen los autónomos en el ámbito cultural

En una ciudad con cuatro patrimonios de la humanidad, el crecimiento de los emprendedores en el ámbito cultural es una buena noticia, aunque todavía haya un amplio margen de mejora. De los 54.697 autónomos afiliados en la provincia a la Seguridad Social, solo 1.115 lo están en el epígrafe de actividades artísticas y de entretenimiento, lo que representa un 2% del total, si bien en 2025 el número creció un 2,5% respecto al año anterior.

Lucía Pareja, bailarina profesional, en una de sus actuaciones en ‘Patios de Navidad’. | MANUEL MURILLO / MARÍA CARIÑANOS / MANUEL MURILLO

Lucía Pareja tiene 22 años y es autónoma desde los 19, así que su empresa ya ha superado el temido valle de la muerte. Graduada en Danza Clásica en el Conservatorio Luis del Río de Córdoba, actualmente compagina su actividad empresarial con los estudios de Pedagogía de Danza Clásica en Málaga. «Creé mi negocio de gestión cultural para intentar poner en valor el patrimonio de Córdoba y acercar la cultura a través de la danza, sobre todo, al público más joven de la ciudad», explica. «Para ello -añade-, creo espectáculos enfocados en los jóvenes y busco nuevas formas para que les llegue la información actualizada, sobre todo, a través de las redes sociales». Según relata, decidió emprender y hacerse autónoma porque «siempre he sido una persona con muchas ideas y esa era la forma de mostrarlas y poder vivir de ellas». Y apostilla que, «aunque muchas veces bailamos por amor al arte, los artistas también tenemos que comer».

Desde pequeña ha consumido cultura gracias a su familia y a la hora de hacerse autónoma, fue su madre, asesora fiscal de profesión, quien la ayudó con el papeleo. «Ser autónoma es complejo, sobre todo, si compaginas varias actividades, sacar adelante un proyecto de danza supone mucho trabajo de planificación, ensayos y si además estás estudiando, todo se complica». Su constancia le ha permitido trabajar en iniciativas como «el documental Mira qué bonita es o en la última edición de Navidad en los patios, con El Cascanueces». A largo plazo, sueña con ser profesora de danza, pero «sin dejar mi perfil como emprendedora».

Teresa Jiménez es otra joven cordobesa que ha optado por emprender en el ámbito de la cultura. Estudió Guitarra Flamenca y Administración de Empresas en la UCO y asegura que estudió "mucho más en el Conservatorio que en la Universidad". Apasionada de la guitarra, desde 2023 es autónoma y vive de su arte. «Al principio, estaba con una empresa que facturaba artistas, pero cuando fueron subiendo los ingresos, decidí encontrar una estructura más beneficiosa». Su padre, profesor jubilado, se ha convertido en su mánager y la ayuda con la burocracia. El Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de Andalucía Emprende también la ha apoyado «con el asesoramiento y la solicitud de subvenciones y demás». A sus 27 años, sueña con seguir progresando. «Estoy cumpliendo mi sueño, vivo bien, hago lo que me gusta, no puedo imaginar un trabajo mejor», asegura. Como buena autónoma, anda inmersa en mil proyectos. «Estoy montando mi primer álbum discográfico, del que ha salido mi single La Ribera, a la vez que hago la gira de mi espectáculo Cruce de caminos», explica, «también estoy componiendo por encargo para una discográfica de EEUU y sigo con las redes sociales, haciendo publicidad para otras marcas y ofreciendo formación con masterclass en los festivales y formación on line para los particulares que me escriben».

Teresa Jiménez es guitarrista profesional y graduada en ADE. / MARÍA CARIÑANOS

Tanto Lucía como Teresa destacan el enorme potencial de las redes sociales como espacio de visibilización y como nicho de mercado para los autónomos. Formada en empresariales, Teresa asegura que el proceso para hacerse autónoma y empresaria no fue complicado. «Supongo que lo difícil es mantenerse», apunta, «creo que se pagan muchos impuestos y quizás estaría bien que hubiera algunas rebajas fiscales para apoyar a los autónomos que no facturamos grandes cantidades de dinero, eso animaría a más jóvenes a emprender».