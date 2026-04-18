La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El Rally Sierra Morena con el dominio de Cohete Suárez, la goleada de la selección española femenina en Córdoba y la agresión de un hombre a su pareja en Ciudad Jardín, principales noticias del sábado
Cohete Suárez manda en la sesión matinal del Rally Sierra Morena, disputada en el tramo Obejo–Villanueva de Córdoba. La actividad continúa esta tarde con la manga Pozoblanco–Villaharta y, después, con el paso por Espiel. En El Arcángel, la selección española femenina ha goleado a Ucrania (5-0) en un partido en el que La Roja hizo disfrutar a la afición cordobesa con juego y pegada. En sucesos, un hombre con alzhéimer ha agredido este sábado a su pareja, de 80 años, en el barrio de Ciudad Jardín.
- Cohete Suárez toma el mando del Rally Sierra Morena tras una mañana vibrante en la provincia de Córdoba
- España pasa por Córdoba como un ciclón y golea a Ucrania (5-0)
- Un hombre con alzheimer hiere a su pareja octogenaria en Ciudad Jardín
Además, destacamos estas otras noticias:
Deportes
- El Arcángel, teñido de rojo: la afición cordobesa lleva en volandas a la selección española en su goleada a Ucrania
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- Rally Andalucía Sierra Morena 2026 de Córdoba, en directo
Sucesos
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Córdoba ciudad
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Campo
Provincia
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España
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Internacional
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