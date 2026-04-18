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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El Rally Sierra Morena con el dominio de Cohete Suárez, la goleada de la selección española femenina en Córdoba y la agresión de un hombre a su pareja en Ciudad Jardín, principales noticias del sábado

Cohete Suárez (Skoda Fabia RS), durante los tramos de la mañana del sábado.

Cohete Suárez (Skoda Fabia RS), durante los tramos de la mañana del sábado. / Bruno Penas

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

Cohete Suárez manda en la sesión matinal del Rally Sierra Morena, disputada en el tramo Obejo–Villanueva de Córdoba. La actividad continúa esta tarde con la manga Pozoblanco–Villaharta y, después, con el paso por Espiel. En El Arcángel, la selección española femenina ha goleado a Ucrania (5-0) en un partido en el que La Roja hizo disfrutar a la afición cordobesa con juego y pegada. En sucesos, un hombre con alzhéimer ha agredido este sábado a su pareja, de 80 años, en el barrio de Ciudad Jardín.

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