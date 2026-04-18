Cohete Suárez manda en la sesión matinal del Rally Sierra Morena, disputada en el tramo Obejo–Villanueva de Córdoba. La actividad continúa esta tarde con la manga Pozoblanco–Villaharta y, después, con el paso por Espiel. En El Arcángel, la selección española femenina ha goleado a Ucrania (5-0) en un partido en el que La Roja hizo disfrutar a la afición cordobesa con juego y pegada. En sucesos, un hombre con alzhéimer ha agredido este sábado a su pareja, de 80 años, en el barrio de Ciudad Jardín.

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