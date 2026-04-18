La actualidad del sábado 18 de abril
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La regularización de los inmigrantes en Córdoba, los nuevos mercados del aceite de oliva y nuestra entrevista al candidato del PP en Córdoba para las próximas elecciones andaluzas centran el arranque informativo de este sábado
Cientos de inmigrantes intentan acogerse a la regularización masiva en Córdoba en una jornada marcada por la alta demanda y la incertidumbre sobre los plazos. Es la noticia que abre nuestro boletín de este sábado 18 de abril, en el que también analizamos cómo el aceite de oliva se lanza a por mercados como India y China en busca de nuevas oportunidades de expansión. Además, ofrecemos una entrevista con Antonio Repullo, secretario general del PP-A y cabeza de lista por Córdoba, que reflexiona sobre política y sociedad con declaraciones que no dejan indiferente.
- Cientos de inmigrantes intentan acogerse a la regularización masiva en Córdoba
- El aceite de oliva se lanza a por India y China: así son los mercados más exóticos
- ENTREVISTA | Antonio Repullo, secretario general del PP-A y cabeza de lista por Córdoba: «Duro sería tener un hijo al que no le interesara nada, no que votara al PSOE o a Vox»
Además, destacamos estas otras noticias:
Tema del día
- Daisy Medina, inmigrante en Córdoba: "La regularización me va a permitir salir de la desigualdad y de la explotación laboral"
Deportes
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- FÚTBOL | El Arcángel acoge a una España que quiere olvidar Wembley ganando a Ucrania
- La Fan Zone de la selección española femenina de fútbol en Córdoba: un éxito rotundo con juegos y trofeos para los aficionados
- LA PREVIA | El Córdoba CF, sin presión y con ambición: examen ante el colista Cultural Leonesa en plena recta final
Córdoba ciudad
- El Ayuntamiento asegura que en la Feria solo quedan "dos huecos libres" y que con la repesca de casetas espera el "lleno total"
- Indra impulsará la Formación Profesional en la ciudad con un nuevo centro de alto rendimiento en el Campus Córdoba
- Defienden en Roma que la Córdoba romana se fundó en el Parque Cruz Conde y no en el centro
Provincia
- Tres alumnas del IES Francisco de los Ríos de Fernán Núñez logran el primer puesto de Andalucía en el Young Business Talents
- De la dehesa al plato: la Feria Agroganadera de Los Pedroches sorprende con cocina en directo y una app sobre bellotas
- ‘Empléate con la Diputación de Córdoba’: más de 30 instituciones y empresas presentan 600 oportunidades de empleo
Cultura
- La renuncia de siete entidades deja la Feria de Córdoba con menos casetas que nunca y una calle casi vacía
- Rally Sierra Morena de Córdoba: conoce las zonas de aparcamiento y los cortes de tráfico por la competición
- Mapa de las cámaras de Córdoba: el Ayuntamiento instala los nuevos dispositivos para controlar el tráfico en la ciudad
- El Pleno de Córdoba da luz verde definitiva a la ampliación del hospital San Juan de Dios para construir un nuevo edificio en la cota superior del actual aparcamiento
- El Centro Comercial Abierto acoge este sábado el Viñuela Shopping Hill: programación, concursos, actividades infantiles y actuaciones musicales
- El espectáculo del Rally Andalucía Sierra Morena arranca en Las Tendillas
- Desaparecido en Villa del Río un hombre que conducía una furgoneta negra
- El hospital Reina Sofía rinde homenaje a sus 28.363 profesionales en la gala por su 50 aniversario en Córdoba