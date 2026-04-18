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La actualidad del sábado 18 de abril

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La regularización de los inmigrantes en Córdoba, los nuevos mercados del aceite de oliva y nuestra entrevista al candidato del PP en Córdoba para las próximas elecciones andaluzas centran el arranque informativo de este sábado

Oficina de atención al ciudadano del Ayuntamiento de Córdoba

Oficina de atención al ciudadano del Ayuntamiento de Córdoba / AJ González

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

Cientos de inmigrantes intentan acogerse a la regularización masiva en Córdoba en una jornada marcada por la alta demanda y la incertidumbre sobre los plazos. Es la noticia que abre nuestro boletín de este sábado 18 de abril, en el que también analizamos cómo el aceite de oliva se lanza a por mercados como India y China en busca de nuevas oportunidades de expansión. Además, ofrecemos una entrevista con Antonio Repullo, secretario general del PP-A y cabeza de lista por Córdoba, que reflexiona sobre política y sociedad con declaraciones que no dejan indiferente.

Además, destacamos estas otras noticias:

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