Cientos de inmigrantes intentan acogerse a la regularización masiva en Córdoba en una jornada marcada por la alta demanda y la incertidumbre sobre los plazos. Es la noticia que abre nuestro boletín de este sábado 18 de abril, en el que también analizamos cómo el aceite de oliva se lanza a por mercados como India y China en busca de nuevas oportunidades de expansión. Además, ofrecemos una entrevista con Antonio Repullo, secretario general del PP-A y cabeza de lista por Córdoba, que reflexiona sobre política y sociedad con declaraciones que no dejan indiferente.

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