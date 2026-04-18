La Shopping Hill de La Viñuela celebra el inicio de la primavera con música, compras y actividades para niños

Un año más, el centro comercial abierto La Viñuela ha celebrado este sábado, coincidiendo con el inicio de la primavera, su ya tradicional Shopping Hill, una cita que cumple ocho años en un formato más concentrado en la calle Jesús Rescatado, flanqueado por dos escenarios, ya que la avenida de La Viñuela se encuentra actualmente en obras.

Desde primera hora de la mañana, la zona se ha convertido en una animada miniferia en la que los niños han sido muy protagonistas, por las atracciones infantiles instaladas, que han llevado hasta el lugar a numerosos padres que, además de hacer sus compras, han aprovechado para regalar un rato de entretenimiento a sus hijos. "Venimos todos los años porque somos del barrio y hay que colaborar", ha explicado Marta, mientras esperaba que su hija saliera de uno de los cacharritos, "por la tarde, echaremos una cervecita con los vecinos y algunos amigos". Y es que, como cada año, en el centro de la calle se ha instalado una barra. No todo va a ser comprar.

En las tiendas, el ritmo ha sido frenético, sobre todo, a última hora. "Eso es un clásico, como es sábado, la gente hace sus cosas en casa antes de venir y apura hasta el último minuto mirando de tienda en tienda", ha apuntado una dependienta, que hoy ha cerrado más tarde de lo habitual. "Muchos comercios abrirán solo por la mañana, pero nosotros paramos a mediodía y volvemos a las cinco", ha informado. Las compras realizadas dan derecho a un cartón para participar en el bingo de la suerte, que tendrá lugar a las 18.30 horas, donde se entregarán muchos premios.

Los cacharritos, la magia y la barra anima las compras en una mañana de sábado calurosa / Manuel Murillo

Por la mañana, en el escenario de Jesús Rescatado con Avenida de Libia, el público ha podido asistir a un entretenido showcooking realizado por Thermomix seguido de un concurso para elegir al mejor salmorejo de La Viñuela realizado con dicho artilugio. A continuación, la chirigota Los Picos de Oro, Los Chaches y Son del Barrio han contribuido al humor y el buen ambiente con sus actuaciones. La música continuará toda la tarde con el grupo Pa' ti pa' mi y el flamenco Manuel Santiago Heredia hasta que a las 22.30 cierre la noche el rock Sputnik 54. El cartel incluye una oferta diversa que cubre todos los gustos.

Al otro lado de la calle, en la esquina de La Viñuela, Carmen López y su grupo ha empezado con marcha la jornada ofreciendo una exhibición de fitflamc seguida por un espectáculo de cetrería y la actuación del mago Franky Magic, experto en magia interactiva, cuyos trucos de ilusionismo han seguido atentamente los niños que se han acercado a la shopping. En el centro de la calle, algunas de las tiendas de La Viñuela han instalado sus puestos para acercar sus productos a los paseantes.

Shopping Hill de La Viñuela. / Manuel Murillo / COR

A partir de las 16.30 horas, el grupo Salmuera pondrá el toque musical a este lado de la calle, donde también está previsto que actúe el mago Pablo Romón y el grupo de versiones 'La Inrerpop'. Los niños tienen otra cita interesante esta tarde a las 17 horas, con el cuentacuentos titulado Compra en tu barrio y otras actividades organizadas por los colegios de Los Trinitarios, Franciscanos y la Asociación de vecinos de La Viñuela.

La jornada se ha presentado calurosa, por lo que se espera que el público vaya creciendo a medida que avance la tarde y el sol se retire.