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Senderismo en Córdoba: una travesía por la campiña entre huellas romanas y aves esteparias
Una ruta de 35,5 kilómetros que conecta la capital con un pueblo pasando por una vía romana milenaria y el camino mozárabe hacia Santiago
Entre las rutas de senderismo de Córdoba, hay una que supone una auténtica travesía, un viaje a pie de 35,5 kilómetros que atraviesa la campiña entre monocultivos cerealistas, olivares y antiguos caminos históricos.
Esta ruta lineal, conocida como GR 43 Cordel de la Campiña, conecta Córdoba con Castro del Río siguiendo parte de una vía romana milenaria y del camino mozárabe hacia Santiago de Compostela. Una experiencia exigente por su longitud, pero técnicamente sencilla, que puede realizarse en 8 horas y media (solo ida) y resulta ideal para quienes disfrutan de los grandes horizontes abiertos y del senderismo de fondo.
De Córdoba hacia la campiña por una vía histórica
El recorrido comienza por la calle Acera del Río y la carretera CO-3204, tras el paso elevado sobre la A-4 a la salida de la barriada de Fray Albino. A los pocos metros llaman la atención los grandes depósitos de agua que anuncian la transición entre ciudad y campo.
El sendero completo, homologado por la Federación Andaluza de Montañismo, llega hasta Albendín (pedanía de Baena) en un total de 62 kilómetros, pero este itinerario se centra en la conexión con Castro del Río. Además, comparte trazado con el camino mozárabe impulsado por la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Córdoba, cuyas flechas amarillas continúan hacia la Laguna del Salobral, Alcaudete y Granada.
En su tramo inicial sigue la vía pecuaria denominada Cordel de Granada, heredera de la antigua calzada romana que unía Corduba con Ategua, y que en época califal conectaba Córdoba y Granada.
Un mar de cereal
El paisaje se caracteriza por un relieve ondulado, con constantes subidas y bajadas entre grandes extensiones de cereal alternadas con olivares y cortijos dispersos.
En este entorno abierto destacan las aves esteparias, especies adaptadas a grandes espacios sin arbolado. Entre las más emblemáticas se encuentran el aguilucho cenizo, la avutarda, el sisón o el milano negro. También es posible observar garcilla bueyera, alcaraván y perdiz en distintos tramos del recorrido.
Uno de los tramos ambientalmente más interesantes es el que discurre junto al río Guadajoz y su vega, donde predominan formaciones de taraje acompañadas por chopos y eucaliptos.
Puentes romanos y la colina de Ategua
El valor histórico del camino se hace visible en varios puntos clave. En el arroyo Trinidades y sobre el arroyo Fontalba aparecen los restos de dos puentes romanos de los siglos I o II d.C., pertenecientes a la vía que conectaba Corduba y Ategua.
Más adelante, con vistas a Espejo al fondo, se alza la colina de yacimiento arqueológico de Ategua, también conocida como cerro de los Castillejos de Teba. Este enclave fue declarado Bien de Interés Cultural en 2005 y conserva una fortificación íbero-romana que defendía la cima y sus laderas. Ategua es un lugar clave para entender la Córdoba romana.
Hacia Castro del Río
El itinerario continúa hasta el Puente de Cubas, sobre el arroyo Salado, límite del término municipal de Córdoba. Entre sembrados y junto a las orillas del Guadajoz, el camino se dirige finalmente hacia Castro del Río, punto final de esta larga travesía.
Se recomienda hacerla en primavera u otoño, ya que en invierno puede ser un barrizal y en verano el calor puede resultar sofocante.
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