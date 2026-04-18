Ayuntamiento de Córdoba
Sadeco finaliza la campaña de recogida de naranja agria en Córdoba con más de 1.370 toneladas recolectadas
La climatología adversa del invierno, con lluvias y viento, redujo la previsión del inicio de la campaña que se ha desarrollado sin incidencias destacables
Más de 1.370 toneladas de naranja agria retiradas de las calles de Córdoba refuerzan una de las mayores operaciones logísticas del año en la ciudad. La Empresa Municipal de Saneamientos de Córdoba (Sadeco) ha finalizado la campaña anual con un balance de 1.370 toneladas recolectadas en alrededor de 27.000 naranjos repartidos por más de 700 calles del término municipal.
La campaña comenzó el pasado 16 de enero y ha concluido sin incidencias destacables, según ha informado el Ayuntamiento de Córdoba en una nota de prensa. Aunque la previsión inicial pasaba por alcanzar los 1,5 toneladas, el resultado final ha quedado por debajo debido a la climatología adversa del invierno. Los episodios de lluvia intensa y viento provocaron la caída prematura de parte del fruto, especialmente del que se encontraba en un estado más avanzado de maduración.
Ese volumen de naranja caída no ha entrado en el cómputo oficial de la campaña, ya que fue retirado antes por los servicios de limpieza viaria en sus tareas ordinarias de adecentamiento urbano. Por ello, esos restos fueron gestionados como residuos de limpieza y no como fruto recolectado dentro del dispositivo específico.
Una campaña clave para la limpieza urbana
La recogida de naranja agria se ha desarrollado con una planificación por distritos, siguiendo la línea de años anteriores para optimizar medios y tiempos. El fruto retirado ha sido trasladado al Complejo Medioambiental de Córdoba Juan Revilla, donde se han realizado los pesajes de cada porte antes de extender la carga en zonas acotadas para su tratamiento.
La operación ha movilizado a 77 operarios, distribuidos en seis equipos de trabajo y en turnos de mañana y tarde. A ese despliegue se han sumado 11 barredoras, tres vibradores de tronco y ocho vehículos auxiliares, en una intervención orientada tanto a la recogida del fruto como a la limpieza y acondicionamiento de la vía pública.
El presidente de Sadeco, Miguel Ruiz Madruga, ha valorado de forma positiva el resultado del operativo y ha subrayado que se trata de “una actuación compleja que requiere una importante capacidad organizativa y un alto grado de coordinación”. En esa misma línea, añadió que, pese a las dificultades meteorológicas, “el balance es satisfactorio y pone de manifiesto, una vez más, la profesionalidad y el compromiso de la plantilla de Sadeco”.
Economía circular en Córdoba
Uno de los aspectos más destacados de la campaña es el destino final del fruto. Sadeco mantiene su apuesta por la economía circular al transformar este residuo orgánico en compost de alta calidad, un recurso aprovechable en sectores como la agricultura y la jardinería. Con ello, la empresa reduce el impacto ambiental y evita que estos restos terminen en vertedero.
Ruiz Madruga también quiso destacar “la colaboración de la ciudadanía y el trabajo conjunto con la Policía Local, elementos fundamentales para garantizar el buen desarrollo de la campaña y minimizar las molestias en el día a día de los vecinos”.
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