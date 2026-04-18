Solidaridad
La Plataforma del Voluntariado celebra su encuentro en el Botánico para estrechar lazos entre entidades
Más de 500 personas de cuarenta entidades cordobesas se dan cita en el segundo Encuentro de Entidades de la Plataforma del Voluntariado, celebrado en el Jardín Botánico con diversas actividades
La Plataforma del Voluntariado de Córdoba ha celebrado este sábado su segundo Encuentro de Entidades de Córdoba, a la que han asistido más de 500 personas de unas cuarenta entidades.
El Jardín Botánico ha abierto sus puertas en un evento abierto al público durante toda la mañana para una cita cuyo objetivo era visibilizar la labor que realizan y estrechar los vínculos de las organizaciones participantes a través de acciones interactivas como juegos cooperativos, talleres, actuaciones, charlas y otras actividades que ha culminado con un almuerzo de convivencia y música en directo. Según ha expresado la presidenta de la plataforma, "estos espacios permiten abrir la mirada y pensar cómo enriquecer unas entidades con otras".
Las personas interesadas en aportar parte de su tiempo como voluntario de alguna de las entidades puede contactar con la plataforma escribiendo al mail plataforma@voluntariadodecordoba.org. La Plataforma del Voluntariado de Córdoba es una entidad no lucrativa formada por entidades de Córdoba y provincia que apuestan por el trabajo coordinado. En la red, trabajan 97 organizaciones como Cruz Roja, Prode, Alcer, Asaenec, Fepamic, Córdoba Acoge, Acali, Acodem, Aperforsa y Autismo Córdoba, entre otras.
La actividad, que ha recibido la visita de representantes institucionales a media mañana, ha contado con el respaldo de la Fundación Kutxabank, el Ingema, la Delegación de Igualdad, Cooperación, Consumo y Participación Ciudadana de la Diputación de Córdoba, las Delegaciones de Cultura y Patrimonio Histórico, Servicios Sociales y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Córdoba, Cultura en Red y Sadeco.
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