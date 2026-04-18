Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 18 de abril de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada.
Humor
Puesta es escena del espectáculo ‘Entregamos’, de Manu Sánchez
Este espectáculo es un grito de sinceridad que pone en escena al Manu Sánchez más auténtico, genuino y cercano, quien llega dispuesto a abrirse en canal para reír como si no hubiese un mañana, siendo ahora más consciente que nunca de la brevedad de la vida. Localidades: de 20 a 36 euros.
CÓRDOBA. Gran Teatro.
Gran Capitán, 3.
17.30 Y 21.00 horas.
Día Mundial del arte
‘Arte en la calle’
Córdoba se convierte en un museo vivo. Artistas de diversas disciplinas saldrán a las plazas y espacios emblemáticos para compartir su talento: plaza de las Tendillas: Rafa Bilcor y los fascinantes Urban Sketchers; plaza de la Compañía: Rosa de Gabriel y Lucía Gutiérrez; plaza Jerónimo Páez: Estudio de Arte ARO y Loletta García; jardines de Orive: Francisco Escalera, Fran Vera Muñoz y Artistas de la Real Academia; Fundación Rafael Botí: Rafael Jiménez.; Casa Árabe: Mosa One; Casa de Sefarad: Luis Celorio y Sebastián de la Obra, y por útlimo, Fundación Antonio Gala: Artistas residentes de la FAG.
CÓRDOBA. Varios
De 10.00 a 14.00horas.
Música
Primavera en las Iglesias Fernandinas de Córdoba
Bajo la dirección de Clemente Mata Ruiz, la Orquesta y Coro de la Mezquita-Catedral actuará en la iglesia de San Lorenzo e interpretará Preferisco il Paradiso (Marco Frisina).
CÓRDOBA. Iglesia de San Lorenzo.
Plaza San Lorenzo.
21.15 horas.
Cultura en red
Concierto rockero de Levántate Lázaro y Gayina Parka
Concierto del grupo de rock Levántate Lázaro y del trío rockero Gayina Parka en el marco del II Encuentro de Entidades de Córdoba.
CÓRDOBA. Jardín Botánico de Córdoba.
Linneo, s/n.
14.00 horas.
Día de los monumentos y sitios
Conferencia a cargo de Agustín Paulo Moreno Bravo
El Conjunto Arqueológico Madinat al-Zahra propone una conferencia a cargo de Agustín Paulo Moreno Bravo del Cabildo Catedral de Córdoba con el título La experiencia de los planes de autoprotección, salvaguarda y recuperación en la Mezquita-Catedral de Córdoba que mostrará los pasos que desde la gestión del monumento se están dando para la mejora de la respuesta ante situaciones críticas que pudieran poner en riesgo sus valores patrimoniales. Entrada libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Medina Azahara.
Carretera de Palma del Río, km. 5,5.
12.00 horas.
Poesía
Presentación de ‘Fui todos sin saber nada’, de Ana Zamorano Villalba
Acompañarán a la autora M.ª Ángeles Rubio, concejala de educación; María Jesús Pérez presidenta de Afadefer, y Calixto Torres, editor literario.
FERNÁN NÚÑEZ. Biblioteca Municipal Don Juan Gómez Crespo .
Doctor Emilio Luque, s/n.
20.30 horas.
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