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Los fallecidos en Córdoba el sábado 18 de abril

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este domingo, 19 de abril, están previstas las siguientes inhumaciones:

Antonio Moral Moral

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La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio La Fuensanta.

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